GP da Espanha 2023: horário do treino F1 hoje e onde assistir ao vivo

A história Catalunha recebe o Grande Prêmio da Espanha neste fim de semana, a sétima prova da temporada na Fórmula 1. Na manhã desta sexta-feira, 02 de junho, dois treinos livres serão disputados no Circuito da Catalunha, em Montmeló. Confira o horário do treino F1 hoje e como assistir.

Todos os vinte pilotos vão participar dos treinos nesta sexta. Nenhuma pontuação é distribuída aos competidores, assim como a classificação não interfere na corrida de domingo.

Qual é o horário do treino F1 hoje na Espanha?

O primeiro treino livre da Espanha começa às 08h30, horário de Brasília, no Circuito da Catalunha, nesta sexta-feira, 02 de junho.

Mais tarde, o segundo treino livre começa às 12h, meio dia (horário de Brasília). Os pilotos utilizam os treinos livres para definirem as estratégias para o fim de semana. O sol deve marcar presença em Barcelona nesta sexta-feira. No entanto, a previsão do tempo indica a possibilidade de chuva na pista nos três dias de ação.

A Pirelli disponibilizará dois jogos dos pneus C1 duro, três jogos do C2 médio e oito jogos do C3 macio, além do pneu intermediário verde e o novo azul sem coberturas.

Confira a programação completa do GP da Espanha.

Sexta-feira, 02 de junho – horário do treino F1

08h30 – Treino livre 1

12h – Treino livre 2

Sábado, 03 de junho – horário do treino F1

07h30 – Treino livre 3

11h – Treino classificatório

Domingo, 04 de junho – horário do treino F1

10h – GP da Espanha

Relembre como foi a vitória de Max Verstappen em Mônaco aqui.

Como assistir os treinos livres hoje?

Os dois treinos livres nesta sexta-feira serão transmitidos no canal BandSports e F1 TV PRO para assinantes.

O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Quem é cliente pode acompanhar o treino do conforto do seu sofá em casa. Para assistir online, dá para sintonizar o aplicativo DirecTV GO com a sua conta da operadora de graça.

A narração é de Sérgio Maurício com comentários de Felipe Giaffone e Reginaldo Leme. Nenhuma emissora da TV aberta vai disponibilizar os treinos hoje.

No F1 TV, os valores das mensalidades vão de US$ 5,19 (R$ 26,99) por mês até US$ 39,99 (R$ 200) o plano anual.

Como funciona os treinos livres?

Os treinos livres da Fórmula 1 são disputados sempre às sextas e aos sábados. O principal objetivo do treino é disponibilizar tempo para os pilotos e as equipes conhecerem o circuito, treinarem as suas estratégias e colocarem em prática as suas ideias para o fim de semana.

Nenhuma pontuação é distribuída ao fim dos treinos livres, assim como a classificação não interfere em nada na corrida do domingo. São três provas, duas na sexta-feira e uma no sábado antes do classificatório. No treino, são três sessões diferentes.

Na sexta-feira, o treino livre 1 e 2 duram uma hora e meia, enquanto no sábado leva apenas uma hora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FORMULA 1® (@f1)

Leia também:

Lewis Hamilton é brasileiro? Entenda o título do piloto no Brasil