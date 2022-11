Treino classificatório da Fórmula 1: horário GP de Abu Dhabi 2022 na F1

É melhor os fãs de F1 apertarem os cintos para o Grande Prêmio de Abu Dhabi 2022 deste fim de semana no Circuito Yas Marina. Os pilotos entram na pista neste sábado, 19 de novembro, para disputar o treino classificatório da Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi, última da temporada de 2o22.

O treino de classificação funciona em três sessões, onde o piloto que fizer a volta mais rápida será pole position para largar em primeiro lugar na corrida de domingo.

Para não perder nenhum minuto de ação, confira onde assistir ao treino da Fórmula 1 ao vivo hoje.

Que horas é o treino F1 hoje em Abu Dhabi

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje começa às 11h (horário de Brasília), no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Mais cedo, o terceiro treino livre será disputado às 07h30 (Horário de Brasília) com todos os vinte pilotos com transmissão apenas no BandSports, na TV fechada para assinantes.

Já o treino de classificação vai passar na Band, para todo o Brasil na TV aberta, com narração de Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme e Felipe Giaffone, além de Mariana Becker com os bastidores ao vivo direto do paddock em Abu Dhabi.

Treino 3: sábado, 19 de novembro - 07h30 Qualificação: sábado, 19 de novembro – 11h Grande Prêmio de Abu Dhabi: domingo, 20 de novembro – 10h



Onde assistir o treino F1 hoje em Abu Dhabi hoje

O Grande Prêmio de Abu Dhabi 2022 acontece em 58 voltas no Circuito Yas Marina de 5,281 quilômetros na Ilha Yas. Com temperaturas escaldantes esperadas para os treinos, qualificação e corrida em si, os fãs da F1 podem esperar ação roda a roda e muita degradação dos pneus.

A emissora Band oferecerá transmissões ao vivo gratuitas do fim de semana da corrida, incluindo a qualificação de sábado. Os fãs do Brasil podem assistir na TV e online. Abaixo, você encontrará todas as maneiras de assistir a uma transmissão ao vivo do Grande Prêmio de Abu Dhabi, onde quer que esteja no mundo.

BAND - TV ABERTA

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Site da Band – www.band.uol.com.br

BandPlay - Aplicativo para celular, tablet ou computador

Como funciona o treino classificatório na Fórmula 1?

O treino classificatório serve para definir o grid de largada da corrida de domingo na Fórmula 1. Neste fim de semana, o Grande Prêmio de Abu Dhabi contará com 58 voltas, a última prova do ano.

Serão três sessões no treino deste sábado, divididos em Q1, Q2 e Q3, e sem qualquer pontuação. Na primeira sessão todos os vinte pilotos entram no circuito para brigarem pela classificação até a etapa seguinte. Os últimos cinco serão eliminados.

No Q2, segunda sessão, quinze minutos de disputa na pista onde os cinco últimos na classificação novamente serão eliminados.

Já na última sessão (Q3), sobram apenas os dez pilotos onde quem fizer a volta mais rápida será pole position para largar em primeiro lugar na corrida de domingo.

Como foram os treinos livres na sexta-feira?

No primeiro treino livre da sexta-feira, em Abu Dhabi, foi a Mercedes quem comandou a festa. O destaque foi a presença do brasileiro Felipe Drugovich, dirigindo pela Aston Martin. Ele foi campeão da Fórmula 2 na temporada.

O desempenho do brasileiro, entretanto, não foi dos melhores ao terminar em último lugar na classificação, mas teve o principal objetivo de testar o piloto para justamente conhecer como funciona o sistema da elite na competição.

Vencedora em São Paulo, a Mercedes liderou com Hamilton e Russell na primeira e segunda posição do primeiro treino livre, fechando com Leclerc em terceiro.

Já no segundo treino livre foi a vez de Verstappen fechar a parte da frente da classificação. Sob o tempo de 1:25.146, o piloto da Red Bull e atual campeão da temporada dominou a pista em Abu Dhabi sem maiores dificuldades. Russell terminou em segundo lugar e Leclerc em terceiro novamente.

Confira a classificação do segundo treino livre.



