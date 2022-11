A Copa do Mundo de 2022 começará neste fim de semana, com 32 países indo para o Catar para competir pelo prêmio máximo do futebol.

Quantos graus faz no Catar? Previsão para a Copa do Mundo 2022

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo da FIFA será realizada em novembro e dezembro e não no meio do ano no calendário do futebol. O Catar é quem vai receber o evento, pequeno país no Oriente Médio, mas com muita cultura e diversidade. Mas você sabe quantos graus faz no Catar? Saiba qual deve ser a temperatura na semana de jogos e se pode chover.

Quantos graus faz no Catar na Copa do Mundo?

Ao longo do ano no Catar, a temperatura média no país sede da Copa do Mundo 2022 é de cerca de 29 graus Celsius, com máximas 45 ºC nos meses de verão. Com o calor claramente excessivo nessa época, o torneio mundial de futebol está sendo disputada no inverno.

Nessa estação, as médias em novembro e dezembro no Catar são de 26 graus Celsius e 21 graus, respectivamente.

A temperatura está marcada para 26°C às 19h para o jogo de abertura entre Catar e Equador, no domingo.

De modo geral, a previsão do tempo para o Catar durante a Copa do Mundo indica temperaturas entre 20ºC e 30ºC, de acordo com o site Weather. O estudo meteorológico não indica possibilidade de chuvas no período de jogos.

Os dois meses em que o torneio acontece também serão alguns dos meses mais úmidos, em média, no Catar. A umidade relativa média de 71% em dezembro é muito superior à média anual do país de 59%.

Para o jogo de abertura, a umidade será de cerca de 60%, o que significa uma temperatura real de 31°C, apesar de ocorrer à noite.

Para neutralizar as condições desconfortáveis, os estádios têm ar condicionado de última geração.

Por que a Copa do Mundo vai ser em novembro?

É justamente por causa do clima que a Copa do Mundo de 2022 no Catar será realizada em novembro e dezembro. O objetivo é evitar as fortes temperaturas no meio do ano.

O verão no país do Oriente Médio pode passar de 40 ou 50 graus, o que dificultaria a realização do evento para jogadores, torcedores e comissões técnicas. No Catar é inverno no fim do ano, o que significa que as temperaturas caem e o clima fica mais ameno.

O Catar foi escolhido para sediar a Copa do Mundo em 2010 pela FIFA. Desde então, a preocupação da entidade com fortes temperaturas no meio do ano tornou-se uma preocupação. Por isso, o comitê organizador da FIFA optou por alterar o início da Copa do Mundo no Catar para 20 de novembro, determinante para evitar maiores problemas.

A ideia das autoridades para controlar o calor durante os jogos é o sistema de ar-condicionado nos estádios, próximo dos gramados e espaços debaixo dos assentos nas arquibancadas. Além de efetivo, o modelo é considerado 40% mais sustentável, segundo a Vogue.

Que dia inicia a Copa do Mundo em 2022?

A Copa do Mundo começa no domingo, 20 de novembro, com a cerimônia de abertura e a partida entre Catar e Equador às 13h (Horário de Brasília), no Estádio Al Bayrt. O embate é válido pela primeira rodada do grupo A na competição.

A FIFA não divulgou os detalhes da cerimônia de abertura como o tema, o que vem por aí ou quem serão os artistas a cantarem na festa. Já a partida entre Catar e Equador segue a tradição com a equipe da casa jogando primeiro, assim como foi no Brasil em 2014 e na Rússia em 2018.

A Rede Globo, na TV aberta, os canais do Sportv, em operadoras por assinatura, o GloboPlay e o canal do Casimiro na Twitch são os responsáveis por transmitirem a Copa do Mundo por todo o Brasil.

