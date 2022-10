GP de Singapura: horário da F1 hoje ao vivo na BAND – 02/10

Preparado para grandes emoções na Fórmula 1? O Circuito Urbano de Marina Bay recebe o Grande Prêmio de Singapura neste domingo, 2 de outubro, a décima sétima etapa da temporada 2022. Saiba qual é o horário da F1 hoje na Band e como assistir ao vivo a corrida.

Charles Leclerc (Ferrari) larga em primeiro neste domingo. Confira o grid de largada em Singapura.

Serão 61 voltas no Circuito Urbano de Marina Bay, em Singapura. Leclerc larga em primeiro, seguido de Sergio Perez e Lewis Hamilton em segundo e terceiro respectivamente.

Qual é o horário da F1 hoje ao vivo

A corrida da Fórmula 1 hoje começa às 9h, horário de Brasília, diretamente do Circuito Urbano de Marina Bay, em Singapura.

O canal da BAND, na TV aberta, vai transmitir a corrida neste domingo para todo o Brasil, com narração de Sérgio Maurício, e comentários de Reginaldo Leme e Max Wilson, além da reportagem com os bastidores do paddock com Mariana Becker.

O site da emissora (www.band.uol.com.br) disponibiliza a transmissão das imagens de graça, além do aplicativo BandPlay, para celular, tablet e computador.

A corrida à noite reúne os vinte pilotos neste fim de semana. A briga entre Leclerc e Verstappen promete ganhar um novo capítulo na busca ao título do Mundial da Fórmula 1.

Horário: 09h (Horário de Brasília)

Local: Circuito Urbano de Marina Bay, em Singapura

Onde assistir: BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM

Verstappen pode ser campeão hoje?

Líder na classificação dos pilotos, Max Verstappen, da Red Bull, pode consagrar-se campeão neste domingo em Singapura com uma combinação de resultados.

O torcedor da Red Bull já preparou o seu caderninho para fazer as contas enquanto torce para o seu piloto favorito na Fórmula 1 em busca do tão sonhado bicampeonato. No ano passado, o novato venceu Lewis Hamilton, heptacampeão, na última prova do ano.

Com 335 pontos, vantagem de 116 com relação à Charles Leclerc, segundo lugar, Verstappen pode conquistar o título com cinco corridas de antecedência.

Para isso acontecer, Verstappen tem que ganhar o Grande Prêmio de Singapura neste domingo, enquanto precisa torcer para Leclerc terminar em 8º ou 9º, ou na parte de trás do grid e sem a volta mais rápida da prova. Além disso, também tem que torcer para Sergio Perez não conseguir completar a prova entre os três primeiros.

