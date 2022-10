Grid de largada da Fórmula 1 amanhã: classificação GP de Singapura 2022

Charles Leclerc, da Ferrari, fez a volta mais rápida e conquistou a pole position no treino classificatório deste sábado, 1º de outubro, para o Grande Prêmio de Singapura no Grid de largada da Fórmula 1 amanhã. Na décima sétima prova na temporada, no Circuito Urbano de Marina Bay, Leclerc vai largar em primeiro lugar.

Fecham a parte da frente no grid os pilotos Sergio Perez, da Red Bull, e Lewis Hamilton, Mercedes, respectivamente. O Grande Prêmio de Singapura terá início às 09h, dez da manhã, no horário de Brasília, no domingo com 61 voltas.

Grid de largada da Fórmula 1 amanhã

1º Charles Leclerc (Ferrari) – grid de largada da fórmula 1

2º Sergio Perez (Red Bull)

3º Lewis Hamilton (Mercedes)

4º Carlos Sainz (Ferrari)

5º Fernando Alonso (Alpine)

6º Lando Norris (McLaren)

7º Pierre Gasly (AlphaTauri)

8º Max Verstappen (Red Bull)

9º Kevin Magnussen (Haas)

10º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

11º George Russell (Mercedes)

12º Lance Stroll (Aston Martin)

13º Mick Schumacher (Haas)

14º Sebastian Vettel (Aston Martin)

15° Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

16º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17º Daniel Ricciardo (McLaren)

18º Esteban Ocon (Alpine)

19º Alexander Albon (Williams)

20º Nicholas Latifi (Williams)

Como foi o treino de classificação neste sábado?

Treino à noite, arquibancadas lotadas em Singapura, no Circuito Urbano de Marina Bay. Assim que a pista foi liberada, a Mercedes foi a primeira a entrar com Lewis Hamilton, vencedor do primeiro treino livre deste fim de semana, e Russell.

Lando Norris acompanhou o heptacampeão, enquanto aos poucos os pilotos deixaram os boxes e foram para o treino. Verstappen, Leclerc e Sainz entraram na pista e partiram para a disputa pela liderança da classificação com a melhor volta.

Leclerc assumiu a liderança com 1m54s222, deixando Verstappen e Perez para trás. Com menos de cinco minutos para o fim do Q1, Magnussen e Schumacher, da Haas, buscaram a classificação. O filho do heptacampeão conseguiu se salvar, enquanto Bottas foi para a zona de desclassificação. Por fim, foram eliminados Bottas, Ricciardo, Ocon, Albon e Latifi.

No Q2, Leclerc foi o primeiro a vir para a pista com a melhor parcial. Gasly e Norris, em seguida, apareceram no circuito para superarem o monegasco. Alonso também veio bem na disputa, mas foi parar em terceiro lugar. Com dez minutos ao fim, Leclerc assumiu novamente a ponta com 1m52s343, enquanto Hamilton ficou em segundo lugar.

Na reta final da segunda sessão, Verstappen veio para brigar pela liderança, mas não conseguiu rivalizar com o piloto da Ferrari, assim como Perez. Russell, no finalzinho da sessão, não conseguiu se salvar, enquanto Magnussen seguiu para até a próxima etapa. Dessa maneira foram eliminados Russell, Stroll, Schumacher, Vettel e Zhou.

A última sessão do treino classificatório neste sábado teve início. Em doze minutos, os pilotos trataram de brigar pela pole position. Com divisão entre pneus faixa vermelha e intermediários, trataram de colocarem as estratégias na pista.

Verstappen tratou de tomar a ponta, enquanto Hamilton abriu a melhor volta em 1m51s019 para assumir a liderança do oponente. Alonso e Leclerc foram bem, mas não conseguiram superar o heptacampeão. O holandês tratou de superar o britânico na sequência, mas foi para o segundo lugar após escorregar no setor final.

Faltando um minuto, Alonso tomou a ponta de Hamilton, enquanto Leclerc anotou 1m49s412 para ser o novo líder do treino classificatório. Verstappen correu contra o tempo, mas acabou tirando o pé no acelerador. Nos segundos finais, Perez pulou para o segundo lugar.

Com o cronometro já zerado, Hamilton foi para o terceiro lugar no grid. Verstappen também pisou no acelerador, mas desistiu e com isso Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou a pole position no Grande Prêmio de Singapura.

Que horas é o GP de Singapura amanhã?

O Grande Prêmio de Singapura começa às nove horas da manhã (horário de Brasília), diretamente do Circuito Urbano de Marina Bay, com todos os vinte pilotos na pista.

Serão 61 voltas no circuito de rua de 5.063 quilômetros. A formação do grid de largada segue o resultado do treino classificatório deste sábado, onde o piloto pole position vai largar em primeiro e assim sucessivamente.

O canal da BAND é quem transmite todas as emoções da corrida, desde os bastidores até a premiação do troféu para o vencedor, o hino e o pódio. O canal está disponível de graça na TV aberta, assim como a retransmissão das imagens no site (www.band.uol.com.br). Basta se cadastrar para assistir.

Sérgio Maurício narra a corrida, enquanto Reginaldo Leme e Max Wilson comentam.

