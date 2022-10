Confira os horários do GP do México. Foto: Reprodução / Fórmula 1 Oficial / www.formula1.com

Confira o guia para o Grande Prêmio o México 2022 neste fim de semana, com a programação completa para a TV no fim de semana e também dos treinos

GP do México 2022: horários da F1 no fim de semana

GP do México 2022: horários da F1 no fim de semana

Saindo dos Estados Unidos, a Fórmula 1 visita o México neste fim de semana. Os pilotos vão correr no Grande Prêmio do México, a vigésima prova da temporada, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Confira o guia completo do DCI e saiba tudo sobre os horários da F1.

O Grande Prêmio do México será disputado entre os dias 28, 29 e 30 de outubro de 2022 com três treinos livres, um classificatório e a corrida. Com abertura na sexta, os dois treinos livres serão realizados com todos os vinte pilotos na pista.

No domingo, 30 de outubro, serão 71 voltas no Autódromo Hermanos Rodriguez, de 4.304 quilômetros. O clima quente promete dar ainda mais emoção à prova.

No ano passado, quem ganhou o GP do México foi Max Verstappen após setenta e uma voltas no circuito. Completaram o pódio Lewis Hamilton, da Mercedes, e Sergio Perez, Red Bull.

Horários da F1 no GP do México 2022

O fim de semana promete grandes emoções no Grande Prêmio do México. O clima quente vai esquentar ainda mais os ânimos dos pilotos e a briga pelo primeiro lugar na bandeirada.

Max Verstappen conquistou o bicampeonato da Fórmula 1 e a Red Bull venceu o Campeonato de Construtores, quebrando a hegemonia da Mercedes. Mesmo assim, os competidores buscam o melhor na pista para terminarem em boas colocações ao fim da temporada.

Serão três treinos livres, o classificatório no sábado e a corrida com 71 voltas no Autódromo Hermanos Rodriguez, de 4.304 quilômetros na Cidade do México, capital do país.

Os treinos livres são exibidos no BandSports, disponível em operadoras de TV por assinatura. Já a BAND, na TV aberta, é responsável por transmitir o treino classificatório e a corrida no domingo para todo o país ao vivo e de graça.

Confira todos os detalhes dos horários da F1.

Sexta-feira (28/10):

Treino livre 1 - 15h (BandSports)

Treino livre 2 - 18h (BandSports)

Sábado (29/10):

Treino livre 3 - 14h (BandSports)

Treino classificatório - 17h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (30/10):

GP do México - 17h (BAND, Site da BAND e BandPlay)

Reprise - 21h (BandSports)

+ Relembre como foi a conquista de Verstappen na F1 em 2022

Conheça o Autódromo Hermanos Rodriguez no México

Desenhos coloridos que representam a cultura mexicana. Estes são pequenos detalhes do Autódromo Hermanos Rodriguez, localizado na Cidade do México, a capital do país.

O espaço foi construído em 1959 por autoridades mexicanas após conversa entre o pai dos pilotos Ricardo e Pedro Rodriguez, e o presidente do México na época, Adolfo Lopez Mateo. Com muitas graças, o circuito foi construído no parque esportivo Magdalena Mixiuhca, na Cidade do México.

Porém, só passou a fazer parte do calendário da Fórmula 1 em 1963. Um ano antes, houve uma disputa amistosa com os carros da Fórmula 1. A primeira vitória no circuito mexicano foi de Jim Clark. O Grande Prêmio do México ficou anos fora do calendário, retornando em 2015.

São 17 curvas em toda a pista. A curiosidade é que a pista fica a mais de 2 km acima do nível do mar, tornando a volta de 4,3 km uma grande e complicada experiência. O destaque também fica para a curva Peralta, dividida e serpenteada pelo estádio de beisebol Foro Sol.

O recorde é de Valtteri Bottas, em 2021, com o tempo de 1:17:774.

+ Vai ter brasileiro na F1 2023? Saiba quem vai representar o Brasil

Quais pilotos disputam o GP do México em 2022?

Vinte pilotos vão correr o Grande Prêmio do México neste fim de semana, a vigésima etapa da reta final na temporada 2022 da Fórmula 1.

Max Verstappen, piloto da Red Bull, já é campeão da temporada. Mesmo assim, os competidores terão de correr até a última etapa para brigarem por melhores posições na classificação geral. A Red Bull também venceu o Campeonato de Construtores.

Confira quais os pilotos que estarão neste fim de semana no Autódromo Hermanos Rodriguez.

RED BULL: Max Verstappen e Sergio Perez

FERRARI: Charles Leclerc e Carlos Sainz

MERCEDES: Lewis Hamilton e George Russell

MCLAREN: Lando Norris e Daniel Ricciardo

ALPINE: Fernando Alonso e Esteban Ocon

ALFA ROMEO: Zhou Guanyu e Valtteri Bottas

ALPHATAURI: Pierre Gasly e Yuki Tsunoda

HAAS: Mick Schumacher e Kevin Magnussen

WILLIAMS: Alexander Albon e Nicholas Latifi

ASTON MARTIN: Sebastian Vettel e Lance Stroll

+ Calendário da F1 2023: conheça a nova programação da Fórmula 1