GP dos EUA: como assistir treino da F1 hoje à tarde ao vivo

Os pilotos disputam neste sábado, 22 de outubro, o treino classificatório que define o grid de largada ao Grande Prêmio dos Estados Unidos. Correndo no Circuito das Américas, em Austin, o treino começa às 19h (Horário de Brasília), por isso confira onde e como assistir treino da F1 hoje ao vivo.

A prova é a décima nona etapa da temporada 2022 na Fórmula 1.

+ Confira o horário da luta de Charles do Bronx hoje

Onde assistir treino da F1 hoje nos Estados Unidos

Para assistir treino da F1 hoje é só ligar na BAND às sete da noite (horário de brasília), direto de Austin, Texas, nos Estados Unidos.

Sob o comando de Sérgio Mauricio e comentários de Felipe Giaffone e Reginaldo Leme, a BAND transmite as emoções do treino neste sábado para todo o Brasil ao vivo e de graça na TV aberta. É só sintonizar e assistir à corrida dos pilotos na etapa.

Também dá para assistir no site da BAND (www.band.uol.com.br) de graça. O torcedor só precisa se cadastrar com o email e a senha, assim como o aplicativo BandPlay.

Mais cedo, às quatro da tarde (horário de Brasília), o terceiro treino livre dos Estados Unidos será realizado no Circuito das Américas, com transmissão da BandSports, disponível na TV fechada para assinantes.

+ Resultado do sorteio da Copa do Mundo Feminina 2023 e os grupos

Conheça o Circuito das Américas em Austin

Projeto por Hermann Tilke, famoso arquiteto alemão responsável pelas maiores pistas do automobilismo ao redor do planeta, o Circuito das Américas está presente no calendário da Fórmula 1 desde 2012.

Localizado em Austin, no Texas, o espaço tem 5,513 quilômetros e exige dos pilotos 56 voltas em todas as provas no domingo. Com vinte curvas no total, a pista promove grandes ultrapassagens entre os profissionais especialmente na subida para a ampla curva 1.

Antes de se mudar para o Texas, o Grande Prêmio dos Estados Unidos era disputado em Indianápolis. No mesmo ano, Lewis Hamilton, ainda na McLaren, foi quem ganhou a prova.

Hoje, o recorde pertence à Charles Leclerc, em 2019, com o tempo de 1:36.169.

+ Conheça Kelly Piquet, a namorada de Max Verstappen, piloto da Red Bull

Que horas é o GP dos Estados Unidos no domingo?

O Grande Prêmio dos Estados Unidos vai começar às QUATRO DA TARDE (Horário de Brasília), no Circuito das Américas, em Austin, no Texas.

A BAND, na TV aberta, é quem transmite a corrida. Os bastidores serão mostrados por Mariana Becker, jornalista da emissora direto do paddock, além da premiação após a prova.

A prova norte-americana é a décima nona da temporada na Fórmula 1, com todos os vinte pilotos. Max Verstappen já é campeão, mas ainda resta saber quem será o vencedor no Campeonato de Construtores, competição entre as equipes do automobilismo.

Serão 56 voltas no Circuito das Américas de 5,513 quilômetros, em Austin. As dez primeiras posições garantem diferentes pontuações na classificação, enquanto buscam uma melhor colocação na classificação.

No ano passado, Max Verstappen, da Red Bull, foi quem venceu a corrida no circuito. Completam o pódio Lewis Hamilton, da Mercedes, e Sergio Perez, da Red Bull.

+ Vai ter brasileiro na F1 2023? Saiba quem vai representar o Brasil