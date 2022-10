Horário da Fórmula 1 hoje: GP dos EUA 2022 será à tarde

Mesmo com o título já garantido com Max Verstappen, da Red Bull, os pilotos disputam neste domingo, 23 de outubro, o Grande Prêmio dos Estados Unidos no Circuito das Américas, em Austin pela reta final da temporada na Fórmula 1. O horário da Fórmula 1 hoje vai ser às 16h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

Carlos Sainz (Ferrari) é quem vai largar em primeiro lugar neste domingo. Fecham a parte da frente no grid os pilotos Max Verstappen e Lewis Hamilton, após as punições.

Serão 53 voltas no Circuito das Américas, na cidade de Austin, no Texas. No ano passado, Max Verstappen venceu a corrida.

Horário da Fórmula 1 hoje nos Estados Unidos

A corrida da Fórmula 1 hoje vai ser às 16 horas (horário de Brasília), no Circuito das Américas, em Austin, no Texas pelo Grande Prêmio dos Estados Unidos.

Com transmissão para todo o Brasil, a BAND, na TV aberta, é quem exibe a corrida da Fórmula 1 neste domingo ao vivo e de graça. Sérgio Maurício comanda a transmissão, enquanto Reginaldo Leme e Max Wilson comentam os lances. Já Mariana Becker traz os bastidores direto do paddock.

Outra opção é assistir no site da BAND www.band.uol.com.br. É só cadastrar o email e a senha para curtir as emoções da corrida no celular, tablet ou computador pelo navegador. Dá também para acompanhar no BandPlay, aplicativo de graça.

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Site da Band – www.band.uol.com.br

BandPlay – Aplicativo para celular, tablet ou computador

Qual é o grid de largada hoje?

Carlos Sainz é pole position nos Estados Unidos. O piloto da Ferrari vai largar em primeiro lugar no grid de largada neste domingo.

Leclerc e Alonso, entretanto, receberam penalidades por adquirirem novos componentes de motor. Portanto, cairão no grid de largada. Leclerc perde dez posições, enquanto Alonso perde cinco.

Confira como ficou o grid de largada com as punições.

1º Carlos Sainz (Ferrari)

2º Max Verstappen (Red Bull)

3º Lewis Hamilton (Mercedes)

4º George Russell (Mercedes)

5º Lance Stroll (Aston Martin)

6º Lando Norris (McLaren)

7º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8º Sergio Perez (Red Bull)

9º Alexander Albon (Williams)

10º Sebastian Vettel (Aston Martin)

11º Pierre Gasly (AlphaTauri)

12º Charles Leclerc (Ferrari)

13º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14º Fernando Alonso (Alpine)

15° Kevin Magnussen (Haas)

16º Daniel Ricciardo (McLaren)

17º Esteban Ocon (Alpine)

18º Mick Schumacher (Haas)

19º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

20º Nicholas Latifi (Williams)

Quais os pneus para o GP dos Estados Unidos?

Para a prova dos Estados Unidos, os pneus utilizados no Grande Prêmio serão três tipos. A Pirelli, fornecedora oficial no evento, confirmou através das redes sociais antes mesmo do fim de semana.

Para o prêmio em Austin, no Texas, os pilotos vão usar os compostos da Pirelli em C2 duro, o C3 médio e o C4 macio marcado no Circuito das Américas, na terra norte-americana.

A empresa de pneus também garantiu que os três compostos deverão ser usados no México.

Conheça o Circuito das Américas

Se você é apaixonado por Fórmula 1, então claramente conhece o Circuito das Américas apenas pelo nome. Na pista, as cores da bandeira dos Estados Unidos em vermelho, branco e azul, além de estrelas e desenhos que lembram a nação norte-americana.

É assim que Austin, Texas, recebe os pilotos neste fim de semana. Serão 56 voltas no circuito de 5,513 quilômetros, a décima nona etapa da temporada da Fórmula 1.

Construído em 2012, ganhou vida pelo arquiteto alemão Hermann Tilke, em parceria com a empreiteira HKS. Naquele mesmo ano, o local substituiu Indianápolis no calendário da Fórmula 1 pelo GP dos Estados Unidos, onde permanece até hoje para a alegria do povo texano.

O primeiro vencedor no Circuito das Américas foi Lewis Hamilton, enquanto piloto da McLaren, antes de se mudar para a Mercedes. Hoje, o recorde de registro de voltas pertence a Charles Leclerc, da Ferrari, com 1.36.169.

