Resultado do sorteio da Copa do Mundo Feminina 2023 e os grupos

Na madrugada deste sábado (22/10), a FIFA definiu através de sorteio todos os grupos da Copa do Mundo Feminina 2023, disputada na Austrália e Nova Zelândia. A Seleção Brasileira caiu no grupo F, com Jamaica, França e o time da repescagem. Confira todo o resultado do sorteio da Copa do Mundo Feminina 2023 e todas as informações da competição.

Grupos do sorteio da Copa do Mundo Feminina 2023

Os oito grupos para a primeira fase na Copa do Mundo Feminina 2023 já estão definidos. A FIFA realizou o sorteio na madrugada deste sábado, 22 de outubro, com as vinte e nove equipes que já estão definidas. Faltam ainda três equipes que serão vencedoras da repescagem mundial.

O Brasil está no grupo F ao lado da Jamaica, França e o vencedor da repescagem. A técnica Pia, da Seleção da CBF, garantiu que nada está definido e que está ansiosa para os próximos passos.

A tabela ainda não está definida pela FIFA e por isso não há como saber quem enfrenta quem.

Confira o resultado do sorteio da Copa do Mundo Feminina 2023 com todos os grupos.

GRUPO A

Nova Zelândia

Noruega

Filipinas

Suíça

GRUPO B

Austrália

Irlanda

Nigéria

Canadá

GRUPO C

Espanha

Costa Rica

Zambia

Japão

GRUPO D

Inglaterra

Repescagem B

Dinamarca

China

GRUPO E

Estados Unidos

Vietna

Holanda

Repescagem A

GRUPO F

França

Jamaica

Brasil

Repescagem C

GRUPO G

Suécia

África do Sul

Itália

Argentina

GRUPO H

Alemanha

Marrocos

Colômbia

Coréia do Sul

Como funciona a Copa do Mundo Feminina?

O grande baile do futebol feminino da FIFA segue o mesmo modelo do masculino. Este ano, a grande diferença é que também serão 32 seleções na disputa, sendo 29 já garantidas e as três vencedoras da repescagem mundial. Com os grupos já definidos, joga-se a fase de grupos entre três rodadas entre pontos corridos, onde cada vitória garante três pontos e o empate apenas um.

Depois, os dois melhores de cada grupo seguem para as oitavas de final onde disputam em jogo único. Daí vão para as quartas, semifinal e por fim a decisão do título.

Todos os jogos da Copa do Mundo Feminina serão disputados em cidades da Austrália e Nova Zelândia.

Quando vai ser a Copa do Mundo Feminina 2023?

A Copa do Mundo Feminina está marcada para começar em 20 de julho e terminar em 20 de agosto de 2023, em Nova Zelândia e Austrália.

A FIFA já confirmou todas as cidades sedes que receberão os confrontos desde a fase de grupos até a grande final.

A abertura do grande baile de futebol feminino será em Auckland, na Nova Zelândia, no Eden Park. Já a final será em Sydney, na Austrália, no Estádio Australia.

Confira a seguir todas as cidades e os estádios de cada uma.

Austrália:

Adelaide – Hindmarsh Stadium

Brisbane – Brisbane Stadium

Melbourne – Melbourne Rectangular Stadium

Perth – Perth Rectangular Stadium

Sydney – Stadium Australia

Sydney – Sydney Football Stadium

Nova Zelândia:

Dunedin – Dunedin Stadium

Hamilton – Waikato Stadium

Wellington – Wellington Stadium

Auckland – Eden Park

