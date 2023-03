A Fórmula 1 hoje vai passar na BAND? Assistir AO VIVO o GP Arábia Saudita 2023

A segunda corrida do ano na Fórmula 1 hoje será disputada neste domingo, 19 de março, no Circuito Jeddah, na Arábia Saudita. Com exclusividade, a BAND vai transmitir o GP do Bahrein para todos os estados do Brasil na TV aberta, com direito à bastidores e ao pódio com o hino do vencedor. Confira como assistir ao vivo a prova.

A Band é a detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1. Só a Rede Bandeirantes pode transmitir a corrida para o Brasil tanto na TV aberta como na fechada desde os treinos livres até a corrida no domingo.

Sérgio Maurício é o responsável por contar a história do GP do Bahrein neste domingo, enquanto Reginaldo Leme e Felipe Giaffone comentam a corrida.

É só sintonizar o canal para curtir as emoções da primeira corrida na temporada da F1.

Como assistir a Fórmula 1 hoje e online na BAND?

Além de acompanhar as emoções do Grande Prêmio do Bahrein na televisão, também dá para sintonizar a Band no celular. Isso porque o site da emissora (band.uol.com.br) retransmite a programação com imagens ao vivo e de graça para todos os usuários.

O torcedor não paga nada para assistir. Tudo o que tem que fazer é acessar o site, clicar em "ao vivo" localizado no menu principal, escolher o ícone da BAND e, depois, se cadastrar no site com email e a senha. Assim que preencher o seu cadastro, você será redirecionado para a transmissão ao vivo.

Aperte o play e assista a programação ao vivo no site, disponível pelo computador e até no navegador do celular ou tablet.

Relembre | Pit Stop mais rápido da F1

Grid de largada da corrida

Sergio Perez vai largar em primeiro lugar neste domingo. Em segundo e terceiro estarão Alonso e Russel.

1. Perez - Red Bull

2. Alonso - Aston Martin

3. Russell - Mercedes

4. Sainz - Ferrari

5. Stroll - Aston Martin

6. Ocon - Alpine

7. Hamilton - Mercedes

8. Piastri - McLaren

9. Gasly - Alpine

10. Hulkenberg - Haas

11. Zhou Alfa - Romeo

12. Leclerc - Ferrari

13. Magnussen - Haas

14. Bottas Alfa - Romeo

15. Verstappen - Red Bull

16. Tsunoda - AlphaTauri

17. Albon - Williams

18. De Vries - AlphaTauri

19. Norris - McLaren

20. Sargeant - Williams

