Grid de largada da Fórmula 1: veja quem fez a pole no GP de Abu Dhabi

Para fechar com chave de ouro, Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a última pole position do ano com a volta mais rápida no treino classificatório sob o tempo de 1m23s824 neste sábado, 19 de novembro. Por isso, o piloto vai largar em primeiro no Grid de largada da Fórmula 1 no Circuito de Yas Marina de amanhã.

Completam a parte da frente do grid de largada os pilotos Sergio Perez, da Red Bull, e Charles Leclerc, Ferrari.

Serão 58 voltas no Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última prova da temporada 2022 na Fórmula 1. Max Verstappen e a Red Bull já são campeões da temporada na F1.

Grid de largada da Fórmula 1 de Abu Dhabi para amanhã

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Sergio Perez (Red Bull)

3º Charles Leclerc (Ferrari)

4º Carlos Sainz (Ferrari)

5º Lewis Hamilton (Mercedes)

6º George Russell (Mercedes)

7º Lando Norris (McLaren)

8º Esteban Ocon (Alpine)

9º Sebastian Vettel (Aston Martin)

10º Daniel Ricciardo (McLaren)

11º Fernando Alonso (Alpine)

12º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

13º Mick Schumacher (Haas)

14º Lance Stroll (Aston Martin)

15° Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

16º Kevin Magnussen (Haas)

17º Pierre Gasly (AlphaTauri)

18º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19º Alexander Albon (Williams)

20º Nicholas Latifi (Williams)

Max Verstappen fez a melhor volta no treino classificatório deste sábado, 19 de novembro, e fez a pole position para a prova de Abu Dhabi, a última da temporada. A Ferrari ficou com Leclerc na terceira posição.

No Q1, Verstappen logo assumiu a ponta com o melhor tempo, com destaque também para a Ferrari. Já Alonso conseguiu se salvar nos minutos finais da prova, assim como Vettel. Foram eliminados Magnussen, Gasly, Bottas, Albon e Latifi.

Pelo Q2, a Mercedes foi quem se deu bem. Já Perez, da Red Bull, foi o melhor tempo enquanto novamente a Ferrari se manteve na segunda e terceira posição da classificação. Acabaram eliminados Alonso, Tsunoda, Mick Schumacher, Stroll e Zhou.

No Q3, Perez foi o primeiro a entrar na pista para assumir a liderança. A Mercedes logo apareceu com Hamilton e Russell, enquanto a Ferrari se preparou para ocupar a ponta da tabela com Sainz e Leclerc em sequência com os melhores tempos do fim de semana.

Aos sete minutos, Verstappen acabou com a festa da Ferrari e acertou no alvo a sua volta com o melhor tempo da etapa, em 1m23s988. Faltando cinco minutos, Leclerc e Sainz passaram e terminaram à frente na classificação, enquanto Perez conseguiu terminar em segundo lugar para fechar a primeira fila com a Red Bull.

+ Vai ter brasileiro na F1 2023? Saiba quem vai representar o Brasil

Que horas vai ser o GP de Abu Dhabi amanhã?

O Grande Prêmio de Abu Dhabi vai começar às 10h (Horário de Brasília), no Circuito de Yas Marina, nos Emirados Árabes Unidos neste domingo, 20 de novembro, a última prova da temporada na Fórmula 1.

Max Verstappen e a equipe Red Bull já são campeões, mas os pilotos ainda vão brigar por melhores colocações na classificação dos pilotos e também no Campeonato de Construtores. A disputa pela vice-liderança está com Sergio Perez e Leclerc.

O canal da BAND vai transmitir ao vivo o GP de Abu Dhabi neste domingo para todo o Brasil com narração de Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme e Max Wilson, além da cobertura dos bastidores direto do paddock de Mariana Becker.

Além disso, também dá para assistir no site da BAND (www.band.uol.com.br) ou no aplicativo BandPlay de graça.

