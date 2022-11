Quais jogos da Copa a Globo vai passar? Horários de início de cada partida e como assistir a Copa do Mundo do Catar 2022

O chute de início na Copa do Mundo será dado no próximo domingo, 20 de novembro, com a partida entre Catar e Equador na primeira rodada. Serão 64 jogos com a briga pela taça mais valiosa do futebol. Saiba quais jogos da Copa a Globo vai passar e como assistir ao evento de graça pela TV e online.

Quais jogos da Copa a Globo vai passar ao vivo?

A Globo vai transmitir 56 jogos da Copa do Mundo do Catar na TV para todo o Brasil ao vivo. A transmissão se dá desde a cerimônia de abertura até a final do evento entre os dois sortudos. Mas por que a Globo não vai passar todos os 64 jogos do calendário?

Isso porque na terceira e última rodada da fase de grupos os jogos das chaves serão todos disputados simultaneamente no mesmo horário, ou seja, 8 jogos ficarão de fora. A emissora vai escolher a principal partida na terça, quarta, quinta e sexta-feira porque não dá para transmitir todos ao mesmo tempo.

A Rede Globo vai passar todos os duelos da Seleção Brasileira com Galvão Bueno na transmissão ao lado de Roque Júnior, Ana Thaís Matos e Júnior. Além disso, programas especiais, entrevistas, novos quadros e atrações durante a programação da emissora também serão transmitidas com todas as informações do evento.

Confira a programação de todos os jogos que a Globo vai transmitir.

GRUPO A - Copa do Mundo do Catar 2022

1ª RODADA

Catar x Equador

Data: Domingo, 20/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt

Narração: Luís Roberto e comentários de Roger Flores e Caio Ribeiro

Senegal x Holanda

Data: Segunda-feira, 21/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Thumama

Narração: Luis Roberto

2ª RODADA)

Catar x Senegal

Data: Sexta-feira, 25/11 às 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Thumama

Holanda x Equador

Data: Sexta-feira, 25/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Internacional Khalifa

3ª RODADA)

Holanda x Catar

Data: Terça-feira, 29/11 às 12h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt

Equador x Senegal

Data: Terça-feira, 29/11 às 12h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Internacional Khalifa

GRUPO B - Copa do Mundo do Catar 2022

1ª RODADA)

Inglaterra x Irã

Data: Segunda-feira, 21/11 às 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Internacional Khalifa

Narração: Gustavo Villani

Estados Unidos x País de Gales

Data: Segunda-feira, 21/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ahmad Bin Ali

Narração: Cléber Machado

2ª RODADA)

País de Gales x Irã

Data: Sexta-feira, 25/11 às 07h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ahmad Bin Ali

Inglaterra x Estados Unidos

Data: Sexta-feira, 25/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt

3ª RODADA) (A DEFINIR)

Irã x Estados Unidos

Data: Terça-feira, 29/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Thumama

País de Gales x Inglaterra

Data: Terça-feira, 29/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ahmad Bin Ali

GRUPO C - Copa do Mundo do Catar 2022

1ª RODADA)

Argentina x Arábia Saudita

Data: Terça-feira, 22/11 às 07h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

Narração: Cléber Machado

México x Polônia

Data: Terça-feira, 22/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974

Narração: Gustavo Villani

2ª RODADA)

Polônia x Arábia Saudita

Data: Sábado, 26/11 às 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cidade da Educação

Argentina x México

Data: Sábado, 26/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

3ª RODADA) (A DEFINIR)

Polônia x Argentina

Data: Quarta-feira, 30/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974

Arábia Saudita x México

Data: Quarta-feira, 30/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

GRUPO D - Copa do Mundo do Catar 2022

1ª RODADA)

Dinamarca x Tunísia

Data: Terça-feira, 22/11 às 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cidade da Educação

Narração: Renata Silveira

França x Austrália

Data: Terça-feira, 22/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Janoub

Narração: Luís Roberto

2ª RODADA)

Tunísia x Austrália

Data: Sábado, 26/11 às 07h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Janoub

França x Dinamarca

Data: Sábado, 26/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974

3ª RODADA)

Tunísia x França

Data: Quarta-feira, 30/11 às 12h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cidade da Educação

Austrália x Dinamarca

Data: Quarta-feira, 30/11 às 12h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Janoub

GRUPO E - Copa do Mundo do Catar 2022

1ª RODADA)

Alemanha x Japão

Data: Quarta-feira, 23/11 às 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Internacional Khalifa

Narração: Luís Roberto

Espanha x Costa Rica

Data: Quarta-feira, 23/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Thumama

2ª RODADA)

Japão x Costa Rica

Data: Domingo, 27/11 às 07h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ahmad Bin Ali

Espanha x Alemanha

Data: Domingo, 27/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt

3ª RODADA) (A DEFINIR)

Japão x Espanha

Data: Quinta-feira, 01/12 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Internacional Khalifa

Costa Rica x Alemanha

Data: Quinta-feira, 01/12 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt

GRUPO F - Copa do Mundo do Catar 2022

1ª RODADA)

Marrocos x Croácia

Data: Quarta-feira, 23/11 às 07h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt

Narração: a definir

Bélgica x Canadá

Data: Quarta-feira, 23/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ahmad Bin Ali

Narração: a definir

2ª RODADA)

Bélgica x Marrocos

Data: Domingo, 27/11 às 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Thumama

Croácia x Canadá

Data: Domingo, 27/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Internacional Khalifa

3ª RODADA) (A DEFINIR)

Croácia x Bélgica

Data: Quinta-feira, 01/12 às 12h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ahmad Bin Ali

Canadá x Marrocos

Data: Quinta-feira, 01/12 às 12h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Thumama

GRUPO G - Copa do Mundo do Catar 2022

1ª RODADA)

Suíça x Camarões

Data: Quinta-feira, 24/11 às 07h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Janoub

Narração: a definir

Brasil x Sérvia

Data: Quinta-feira, 24/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

Narração: Galvão Bueno

2ª RODADA)

Camarões x Sérvia

Data: Segunda-feira, 28/11 às 07h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Janoub

Brasil x Suíça

Data: Segunda-feira, 28/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974

3ª RODADA)

Camarões x Brasil

Data: Sexta-feira, 02/12 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

Sérvia x Suíça

Data: Sexta-feira, 02/12 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974

GRUPO H - Copa do Mundo do Catar 2022

1ª RODADA)

Uruguai x Coréia do Sul

Data: Quinta-feira, 24/11 às 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cidade da Educação

Narração: a definir

Portugal x Gana

Data: Quinta-feira, 24/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974

Narração: a definir

2ª RODADA)

Coréia do Sul x Gana

Data: Segunda-feira, 28/11 às 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cidade da Educação

Portugal x Uruguai

Data: Segunda-feira, 28/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

3ª RODADA)

Coréia do Sul x Portugal

Data: Sexta-feira, 02/12 às 12h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cidade da Educação

Gana x Uruguai

Data: Sexta-feira, 02/12 às 12h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Janoub

Confira a chamada da Copa na TV Globo.

Quem vai narrar os jogos da Copa na Globo?

Luís Roberto, Cléber Machado, Galvão Bueno, Gustavo Villani e Renata Silveira foram escalados para narrarem os jogos da Copa do Mundo na Globo, durante a transmissão na TV aberta para todo o país ao vivo e de graça.

A emissora é a grande responsável pelos direitos de imagens da Copa do Mundo, o que significa que só ela pode transmitir os jogos na TV aberta por todo o país.

Com isso, a equipe de transmissão está formada com jornalistas, comentaristas, narradores e ex-atletas. Entre os comentaristas estão Caio Ribeiro, Ana Thais Matos, Roque Junior, Roger Flores, Diego, Júnior e muitos grandes profissionais.

Como assistir a Globo pelo celular?

Além de acompanhar todos os jogos da Copa do Mundo pela TV, também dá para assistir de graça pelo celular ou qualquer outro dispositivo móvel.

A plataforma GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, retransmite a programação da Globo em seu aplicativo de graça também para quem não é assinante do produto. É só baixar o app na loja Android ou iOS, se cadastrar na Conta Globo com email ou senha, acessar a sua conta e procurar por "Agora na TV".

Dá para assistir o GloboPlay no aplicativo do celular, tablet, computador também pelo navegador e na smartv, se o aparelho for compatível.

Você não paga nada para se inscrever no site da Globo. É só sintonizar nos horários marcados e curtir ao vivo.

