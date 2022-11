Qual horário da abertura da Copa do Mundo 2022, dia 20, domingo, e onde assistir

Falta pouco para o início do maior evento de futebol de todo o planeta. No próximo domingo, 20 de novembro, a abertura da Copa do Mundo dará o pontapé inicial entre as disputas das seleções. A cerimônia terá shows, muita dança, alegria e apresentações culturais do Catar, país sede. Confira o horário da abertura da Copa e como assistir.

Que horas é a abertura da Copa do Mundo 2022

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo está prevista para começar às 12h (Horário de Brasília) no domingo, 20 de novembro, no Estádio Al Bayt, no Catar.

O evento começa antes da primeira partida de futebol da Copa, ou seja, o duelo entre Catar e Equador no mesmo estádio em que o jogo acontecerá. De início a abertura estava marcada para ser no dia 21, segunda-feira, mas a FIFA optou por alterar o calendário.

A abertura da Copa vai acontecer no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor. Até o momento a FIFA não confirmou as atrações musicais do evento. Porém, o cantor sul-coreano Jung Kook, do grupo BTS, está praticamente confirmado, enquanto o rapper Lil Baby também deve pintar na programação, segundo o portal GE.

O evento também vai trazer discursos de figuras importantes como o presidente da FIFA, Gianni Infantino, além de organizadores e políticos do Catar.

Como assistir a abertura na Globo?

A abertura da Copa do Mundo vai passar na Globo, pela TV aberta a partir das 12h (Horário de Brasília) em todo o Brasil ao vivo e de graça.

É isso mesmo torcedor, dá para acompanhar todos os detalhes do grande evento da FIFA pela TV aberta. Tanto canais principais como afiliadas ao redor do país vão transmitir a cerimônia. Na Globo, a narração será de Luís Roberto com comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores.

Além disso, repórteres da emissora estão espalhados pelo país com todos os bastidores e detalhes.

Quer saber como sintonizar a Globo na TV paga? Confira os números de cada operadora.

SKY: 5 / 4 / 10 / 12 / 404 / 405 / 410 / 412

CLARO TV: 24 / 524 / 18 / 19 / 21 / 13 / 501 / 504 / 503

OI TV: 04 / 05 / 10 / 12 / 13

VIVO TV: 201 / 204 / 205 / 210 / 213 / 5 / 305

CABO MAIS: 32

Assistir abertura no Sportv ao vivo

Se você é o tipo de torcedor que gosta de acompanhar tudo pela TV paga, pode assistir também a cerimônia de abertura pelo canal Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

É necessário obter a emissora em sua programação. Lembre-se que é o canal principal que vai passar a cerimônia de abertura da Copa neste domingo.

Luiz Carlos Jr, direto do Estádio Al Bayt, vai comandar a narração da cobertura do evento e também do primeiro jogo da Copa ao lado dos comentaristas Grafite e Paulo Vinicius Coelho, PVC.

Quer saber como sintonizar ao vivo o Sportv em sua televisão? Acompanhe a seguir.

SKY: 39 / 439

OI TV: 39

CLARO TV: 39 / 539

VIVO TV: 39 / 339 / 819 / 539

Como acompanhar a abertura da Copa no GloboPlay?

Não vai estar em casa no horário marcado da abertura? Fique tranquilo torcedor, a plataforma GloboPlay vai retransmitir todas as emoções da festa, disponível para assinantes e aqueles que também não são membros do streaming.

O GloboPlay, plataforma da Rede Globo, retransmite a programação da Globo ao vivo e de graça. Basta acessar o aplicativo no celular, Android ou iOS, tablet, computador e smartv, se cadastrar gratuitamente na Conta Globo com email e senha, e depois acessar a programação da Globo disponível na plataforma no horário marcado.

Você também pode acessar o produto com a sua conta do Facebook, Apple ou Google sem pagar nada por isso. Para aqueles que são assinantes o processo é o mesmo.

Para se tornar assinante, é só acessar www.globoplay.globo.com e escolher o melhor pacote ao seu bolso.

Como assistir a abertura da Copa no canal do Casimiro?

Quer assistir a cerimônia de abertura de um jeito divertido e diferente? Então a sua opção é o canal do Casimiro, disponível no Youtube e também na Twitch, plataforma gratuita de vídeos.

Tudo o que você precisa fazer é acessar o canal do streamer no horário agendado e acompanhar todas as emoções com comentários de Casimiro ao vivo. A transmissão também contará com a presença de Isabela Pagliari, Allan Estagiário, André Hernán e Diogo Defante.

Dá para assistir ao canal do Casimiro de graça pelo celular, tablet, computador ou também na smartv.

Qual é o primeiro jogo da Copa do Mundo?

O duelo entre Catar e Equador vai ser o primeiro jogo da Copa do Mundo no domingo, 20 de novembro, direto do Estádio Al Bayt. A partida está marcada para começar às 13h (Horário de Brasília).

O embate é válido pela primeira rodada do grupo A, também com a participação das seleções de Senegal e Holanda. Serão três rodadas na fase de grupos em pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas 1 para ambos os times.

A Copa do Mundo contará com 64 jogos entre fase de grupos até a final e a disputa pelo terceiro lugar.

