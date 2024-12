Horário da corrida da F1 domingo no GP do Catar 2024

Horário da corrida da F1 domingo no GP do Catar 2024

Neste domingo, 1 de dezembro, o público apaixonado por F1 vai assistir o Grande Prêmio do Catar, Circuito de Losail, em Doha. Veja como e quando você pode assistir à corrida da F1 l e horário. Leclerc vai liderar o grid de largada.

Que horas começa a corrida Fórmula 1 hoje?

O GP do Catar começa às 13h, horário de Brasília, e no Brasil será transmitida ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio “no capricho” e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.

A corrida da Fórmula 1 também é exibida através da F1 TV, plataforma por assinatura que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano.

>> Relembre frases de Ayrton Senna

Grid de largada

Aqui está o grid de largada em formato de tabela:

Cla Piloto Equipe # Tempo km/h 1 G. Russell Mercedes 63 1’20.575 242.114 2 Max Verstappen Red Bull 1 1’20.520 242.280 3 L. Norris McLaren 4 +0.252 241.524 4 O. Piastri McLaren 81 +0.309 241.353 5 C. Leclerc Ferrari 16 +0.332 241.285 6 L. Hamilton Mercedes 44 +0.491 240.811 7 C. Sainz Jr. Ferrari 55 +0.521 240.722 8 F. Alonso Aston Martin Racing 14 +0.731 240.100 9 S. Perez Red Bull Racing 11 +0.905 239.587 10 K. Magnussen Haas F1 Team 20 +0.980 239.366 11 P. Gasly Alpine 10 +0.917 239.552 12 G. Zhou Sauber 24 +0.981 239.363 13 V. Bottas Sauber 77 +1.211 238.690 14 Y. Tsunoda RB 22 +1.251 238.573 15 L. Stroll Aston Martin Racing 18 +1.391 238.165 16 A. Albon Williams 23 +1.870 236.781 17 L. Lawson RB 30 +1.891 236.720 18 N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 +1.922 236.631 19 F. Colapinto Williams 43 +2.074 236.196 20 E. Ocon Alpine 31 +2.194 235.853

Grande Prêmio do Catar

O Grande Prêmio do Catar, realizado no Circuito Internacional de Losail, estreou no calendário da Fórmula 1 em 2021, mostrando a adaptabilidade do esporte em meio aos desafios globais. Esta corrida, parte da expansão da F1 para o Oriente Médio, e apresenta um circuito exclusivo com um layout rápido e fluido projetado para corridas de moto.

Pensada para ser uma atração regular no calendário da F1, esta corrida noturna atrai participantes e espectadores com suas curvas de alta velocidade, uma reta principal para ultrapassagens e um sistema de iluminação de primeira linha. Apesar de sua recente adição, o Grande Prêmio do Catar já testemunhou momentos significativos, como a vitória de Lewis Hamilton em 2021.

A corrida é realizada em condições tipicamente secas e quentes, oferecendo uma experiência de corrida única em meio ao cenário desértico.

O Circuito Internacional de Losail é uma pista moderna localizada não muito longe da capital, Doha. O circuito tem 5.380 quilômetros de extensão e apresenta 16 curvas, dez para a direita e seis para a esquerda. A pista é cercada por grama sintética projetada para evitar que a areia do deserto seja soprada para ela. O circuito também ostenta um sistema de iluminação impressionante para corridas noturnas perfeitas.

>> Quanto ganha um piloto de Fórmula 1