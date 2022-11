Horário da corrida da F1 hoje ao vivo na Band, GP de Abu Dhabi 2022

Foi uma temporada eletrizante na Fórmula 1. A rivalidade entre Red Bull e Ferrari, a despedida à Vettel das pistas e o bicampeonato de Max Verstappen marcam 2022 no automobilismo. Neste domingo, 20 de novembro, o Grande Prêmio de Abu Dhabi é a última corrida da F1 do ano. Vem saber tudo sobre o GP de Abu Dhabi 2022.

Qual é o horário da corrida da F1 hoje?

A corrida da Fórmula 1 hoje vai começar às 10h (Horário de Brasília), no Circuito de Yas Marina, na Ilha Yas, nos Emirados Árabes Unidos. A transmissão do GP de Abu Dhabi será na BAND, na TV aberta para todo o país.

Para não perder nenhum minuto da última corrida do ano, sintonize em seu televisor o canal BAND e assista ao vivo e de graça. Sérgio Maurício narra a prova enquanto Reginaldo Leme e Max Wilson comentam. Já Mariana Becker traz os bastidores direto do paddock.

Se você estará fora de casa, pode assistir pelo site www.band.uol.com.br. É só se cadastrar com email e a senha de graça para acompanhar toda a corrida ao vivo com imagens. Dá também para acessar o aplicativo BandPlay, disponível no celular, tablet ou computador.

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Local: Circuito de Yas Marina, na Ilha Yas, nos Emirados Árabes Unidos.

Onde assistir: BAND. BandPlay e site da BAND

+ Relembre a conquista de George Russell no GP do Brasil, penúltima prova de 2022

Grid de largada da Fórmula 1 em Abu Dhabi

Quem vai largar em primeiro lugar neste domingo é Max Verstappen, da Red Bull, depois de conquistar a volta mais rápida no treino de sábado. O piloto terá na fila da frente Sergio Perez, companheiro de equipe.

Confira como ficou o grid de largada em Abu Dhabi.

1º - Max Verstappen (Red Bull)

2º - Sergio Perez (Red Bull)

3º - Charles Leclerc (Ferrari)

4º - Carlos Sainz (Ferrari)

5º - Lewis Hamilton (Mercedes)

6º - George Russell (Mercedes)

7º - Lando Norris (McLaren)

8º - Esteban Ocon (Alpine)

9º - Sebastian Vettel (Aston Martin)

10º - Daniel Ricciardo (McLaren)

11º - Fernando Alonso (Alpine)

12º - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

13º - Mick Schumacher (Haas)

14º - Lance Stroll (Aston Martin)

15° - Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

16º - Kevin Magnussen (Haas)

17º - Pierre Gasly (AlphaTauri)

18º - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19º - Alexander Albon (Williams)

20º - Nicholas Latifi (Williams)

Quais pneus os pilotos vão usar?

Os pilotos vão usar neste domingo para correrem o Grande Prêmio de Abu Dhabi três tipos de compostos diferentes, em conjuntos também variados.

A Pirelli, fornecedora oficial de pneus, e a Fórmula 1 confirmaram que serão os três compostos: C3 duro, o C4 médio e o C5 macio. A Pirelli informou que as modificações que foram realizadas no ano passado na pista tornaram o espaço ainda mais rápido.

Além disso, na próxima terça-feira, os pneus slick 2023 serão testados para a próxima temporada.

C3 duro (x2 conjuntos)

C4 médio (x3 conjuntos)

C5 macio (x8 conjuntos)

Conheça o Circuito de Yas Marina

Localizado em Abu Dhabi, na Ilha Yas, nos Emirados Árabes Unidos, o Circuito de Yas Marina recebe a última prova da temporada 2022 na Fórmula 1. Com 5,281 quilômetros, serão 58 voltas na disputa.

O espaço Yas Marina é um dos mais novos no calendário do automobilismo. Yas Marina foi inaugurado em outubro de 2009, como parte de transformar o local em destino turístico. O primeiro vencedor do GP de Abu Dhabi foi Sebastian Vettel, da Red Bull, depois de passar por Mark Webber e Jenson Button.

O clima quente é predominante em Abu Dhabi, com a pista em reta no início e as curvas 5 e 6, curvas de baixa velocidade marcando o início e o fim. Já as curvas 10, 11 e 12 obriga os pilotos a frearem forte. Já em 2021, o circuito passou por melhorias.

O recorde é de Max Verstappen, em 2021, quando conquistou o título em 1:26.103.

Você também vai gostar de ler: