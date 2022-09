GP da Itália 2022: horário da corrida da Fórmula 1 hoje ao vivo

Pilotos entram no Circuito de Monza neste domingo, 11 de setembro, para correrem o Grande Prêmio da Itália; Leclerc vai largar em primeiro lugar

Monza recebe a 16ª rodada da temporada 2022 da Fórmula 1 neste domingo, 11 de setembro. Veja horário da corrida da Fórmula 1 ao vivo e como você pode assistir a corrida pelo Grande Prêmio da Itália.

Na corrida da F1 deste domingo, Charles Leclerc (Ferrari) sai na frente. Veja o Grid de Largada completo.

Serão 53 voltas no Autódromo Nacional de Monza, na Itália. Leclerc larga em primeiro, seguido de George Russell, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren, em segundo e terceiro respectivamente.

Qual é o horário da corrida da Fórmula 1 e onde assistir

Com a temporada de Fórmula 1 de 2022 chegando ao fim, os pilotos retornam a Monza, onde um dos circuitos mais rápidos do mundo aguarda. O horário da Fórmula 1 hoje vai ser às 10h, dez da manhã, horário de Brasília, diretamente do Circuito de Monza, na cidade de Monza, Itália.

O canal da BAND, na TV aberta, transmite a partida neste domingo para todos os estados do Brasil ao vivo e de graça, tanto na emissora titular como para afiliadas. Sérgio Maurício narra e Reginaldo Leme e Max Wilson comentam a corrida, além da reportagem diretamente do paddock com Mariana Becker e os bastidores.

Assistir a corrida da fórmula 1 online no Brasil

Para quem prefere assistir pelo celular, pode acessar também o site www.band.uol.com.br sem pagar nada. Basta acessar o portal e acompanhar. O aplicativo BandPlay também está disponível para celular, tablet ou pelo computador.

Quer saber como assistir pelo celular? é muito fácil! Acompanhe o passo a passo.

1 – Primeiro você deve acessar o site www.band.uol.com.br seja pelo navegador do celular, Android ou iOS, ou pelo computador, o sistema é o mesmo. Depois, clique nos três pontinhos que aparece na parte de cima da tela para abrir o menu.

Ao clicar, o menu vai aparecer para você.

2 -Aí, aperte em “entrar” se você já possui uma conta no site da BAND mas, caso contrário, escolha a opção “cadastrar”.

Lembre-se que é obrigatório se cadastrar com e-mail e senha no portal da emissora para assistir a programação ao vivo pelo celular.

3 – Assim que digitar o e-mail com a senha, ou se cadastrar no portal, você estará conectado ao site da BAND para assistir toda a programação, a corrida neste domingo.

O site irá lhe direcionar para a sessão de assistir online e pronto, basta clicar no player e curtir!