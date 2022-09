Resultado jogo vôlei masculino: Brasil perde e vai brigar por 3º lugar

Foi emoção do começo ao fim, mas o Brasil acabou superado pela Polônia na semifinal do Mundial de Vôlei Masculino neste sábado, 10 de setembro. Com o resultado jogo vôlei masculino em 3 x 2 aos poloneses, a Seleção Brasileira agora disputará o terceiro lugar na competição.

O Brasil ainda aguarda para saber quem será o adversário na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Vôlei Masculino em 2022. Confira como foi a partida na semifinal entre Brasil e Polônia.

Brasil na final do Mundial de Vôlei Masculino

O Brasil enfrentou a Polônia neste sábado, 10 de setembro, pela semifinal do Mundial. Em casa, os atletas poloneses contaram com a torcida em seu favor, além de mostrarem ótimo desempenho dentro de quadra.

Os brasileiros responderam à altura na disputa, mas não o necessário para avançar até a grande final. Por 3 x 2 no resultado vôlei masculino hoje, a Polônia venceu o Brasil e está na final do Mundial.

Agora, a equipe aguarda o vencedor entre Eslovênia e Itália na outra semifinal.

1º SET

No primeiro set, a equipe comandada por Renan Dal Zotto saiu na frente e dominou por completo dentro de quadra. A equipe brasileira chegou a abrir quatro pontos de vantagem, enquanto os poloneses só passaram a reagir no finalzinho do set. Por 25 x 23, ponto por ponto, o Brasil venceu a primeira etapa.

2º SET

A Polônia conseguiu reagir no segundo set. Os brasileiros começaram bem, mas logo tomara sufoco e total pressão dos anfitriões com vantagem de até sete pontos. A Seleção estacionou entre os 18 pontos, enquanto a Polônia venceu por 25 x 18 o segundo set.

3º SET

No terceiro set, mais uma vez a Polônia, equipe que está em casa com a torcida em seu favor, saiu na frente e continuou na busca ponto por ponto diante dos brasileiros. Com mata-mata completamente decisivo, a equipe chegou a atingir o set point e, em 25 x 20, fechou mais uma etapa da semifinal no Mundial de Vôlei Masculino.

4º SET

O clima decisivo no quarto set tomou conta dos jogadores, enquanto a torcida cantou do começo ao fim da partida. O Brasil começou melhor, mas a Polônia passou de aparecer no jogo. Os brasileiros aproveitaram os erros dos adversários e em jogo coletivo forte dentro de quadra. Ponto por ponto no quarto set. O placar chegou a ficar 13 contra 15, com nenhum dos dois em vantagem, mas a Seleção Brasileira venceu em 21 x 25.

5º SET

Chegou a hora do quinto set, a decisão para saber quem avançaria até a final do Mundial. A Polônia começou melhor, com alguns erros do Brasil, com 7 a 4 na diferença. Mesmo assim, as seleções brigaram ponto em ponto.

Emoção até o fim. 7 a 7, nenhum dos elencos desistiu em momento nenhum na partida. Enquanto um lado errava saques e perdia a bola na quadra, o outro respondia com pressão e garantia a vantagem.

O quinto set foi ponto por ponto e emoção até o final do jogo neste sábado. Mesmo com toda a garra, não teve jeito, a Polônia levou a melhor e, por 15 x 12, a equipe da casa vai para a final no resultado jogo vôlei masculino hoje durante o Mundial de Vôlei Masculino 2022.

1º set – Polônia 23 x 25 Brasil

2º set – Polônia 25 x 18 Brasil

3º set – Polônia 25 x 20 Brasil

4º set – Polônia 21 x 25 Brasil

5º set – Polônia 15 x 12 Brasil

Brasil e Polônia disputaram semifinal. Foto: Reprodução / SporTV

Quem o Brasil vai enfrentar no terceiro lugar do Mundial de Vôlei Masculino?

A Seleção Brasileira vai enfrentar o perdedor entre Eslovênia ou Itália na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Vôlei Masculino na temporada. A definição neste sábado, às 16h, em partida única.

A final está marcada para domingo, 11 de setembro, com horário a ser definido pela entidade internacional de Vôlei, na Polônia. O canal do SporTV vai transmitir a final ao vivo para todos os estados do Brasil, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

O vencedor da semifinal disputará o título do Mundial também neste domingo, entre a Polônia e o vencedor da partida entre Eslovênia ou Itália, também sem horário definido. Os poloneses buscam o quarto título da competição de Vôlei masculino.

Tabela do Mundial de Vôlei Masculino 2022

Vinte e quatro seleções disputam o Mundial de Vôlei Masculino na temporada. A primeira fase é dividida em seis grupos de quatro onde jogam entre si por três rodadas.

Ao fim da fase de grupos, os times que terminam em primeiro e segundo lugar se classificam para as oitavas de final, assim como os melhores terceiros colocados. Depois vão para as quartas de final, semifinal e por fim a grande final na temporada.

A Seleção Brasileira passou por Irã, Argentina e agora Polônia para chegar até a grande final. Confira a tabela de chaveamento do Mundial de vôlei masculino.

OITAVAS DE FINAL

Polônia 3 x 0 Tunísia

Estados Unidos 3 x 2 Turquia

Eslovênia 3 x 1 Alemanha

Itália 3 x 1 Cuba

Holanda 0 x 3 Ucrânia

França 3 x 2 Japão

Sérvia 0 x 3 Argentina

Brasil 3 x 0 Irã

QUARTAS DE FINAL:

Itália 3 x 2 França

Eslovênia 3 x 1 Ucrânia

Argentina 1 x 3 Brasil

Polônia 3 x 2 Estados Unidos

SEMIFINAL:

Polônia 3 x 2 Brasil

Eslovênia x Itália – 16h

