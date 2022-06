Horário da corrida Fórmula 1 hoje: que horas inicia o GP do Canadá

Horário da corrida Fórmula 1 hoje: que horas inicia o GP do Canadá

Quer saber o horário da corrida Fórmula 1 hoje para não perder nenhum minuto de ação? Acompanhe o texto com todas as informações. Neste domingo, 19 de junho, o Grande Prêmio do Canadá reúne os pilotos para mais um capítulo da temporada na Fórmula 1, correndo em Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Fique por dentro de todos os detalhes a seguir.

Serão 70 voltas para completar o circuito do Canadá neste domingo. No grid de largada, Max Verstappen (Red Bull), Fernando Alonso (Alpine) e Carlos Sainz (Ferrari) completam o pódio para a corrida.

Qual é o horário da corrida Fórmula 1 hoje?

O horário da corrida Fórmula 1 hoje vai ser a partir das 15h, três horas da tarde, pelo horário de Brasília, no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, no Canadá.

A corrida da Fórmula 1 hoje tem transmissão ao vivo da BAND, na TV aberta, para todos os estados do Brasil totalmente de graça. A narração fica por conta de Sergio Mauricio, além dos comentários de Reginaldo Leme, Max Wilson e a reportagem de Mariana Becker.

Para assistir online, o site da Band (www.band.uol.com.br) disponibiliza a retransmissão do canal para os usuários de graça, assim como o aplicativo do BandPlay, para Android e iOS.

Outra opção, se você estiver fora de casa, é curtir os melhores momentos do BandNews FM.

BAND: Sky: 13, 413 / Oi: 7, 607, 960 / Claro: 22, 522, 505 / Vivo: 226, 769, 223, 923, 19, 519 / BluTV: 243

Site da BAND: www.band.uol.com

BandPlay: no Android e iOS

BandNews FM: SP – 96,9 / RJ: 90,3 / Porto Alegre: 99,3 / BH: 89,5 / Salvador: 99,1 / GO: 90,7 / DF: 90,5 / Curitiba: 96,3 / CE: 101,7 / PB: 103,3 / Vitória: 90,1 / AM: 93,7 / Maringá: 105,7

Grid de largada da Fórmula 1 hoje

O treino classificatório de sábado foi bastante diferente, com muitas surpresas desde o pódio até a parte final do grid de largada.

Na primeira parte do treino, Leclerc, já penalizado pela FIA, entrou na pista somente para fazer melhor tempo do que Tsunoda, também penalizado. Já Russell, Verstappen e Sainz firam bom tempo.

Pelo Q2, após a forte chuva passar em Montreal, Sergio Perez acabou batendo na proteção da curva da pista e deixou o treino mais cedo. Já Verstppen mais uma vez tomou a ponta, enquanto Zhou seguiu para o Q3 pela primeira vez em sua carreira.

Por fim, a decisão foi eletrizante. Verstappen se garantiu facilmente com o melhor tempo, enquanto Hamilton ocupou a segunda posição com a melhor volta. No finalzinho, Sainz ultrapassou o britânico mas o veterano Fernando Alonso, da Alpine, deixou os dois para trás.

Por que Leclerc vai largar em penúltimo no Canadá?

Charles Leclerc, da Ferrari, vai largar em penúltimo lugar no Grande Prêmio do Canadá porque tomou punições da FIA, entidade responsável pela organização e o regulamento da Fórmula 1.

Isso porque a Ferrari, equipe do monegasco, fez alterações no carro do piloto número um, com uma série de novos elementos da unidade de potência, logo após danos irreversíveis. Leclerc também ganhou um novo motor de combustão interna e uma eletrônica de controle adicional, mas sem penalidade da FIA.

Durante o treino livre, a entidade constatou que a Ferrari utilizou também novos elementos como uma espécie de quarto motor de combustão interna e turbocompressor, bem como um escapamento adicional.

Outro piloto que também foi punido é Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, pelo mesmo motivo.

Circuito Gilles Villeneuve – Horário da corrida Fórmula 1

Localizado em Montreal, no Canadá, o Circuito Gilles Villeneuve exigirá dos pilotos 70 voltas na pista de 4,361 quilômetros. Ao todo, são treze curvas, onde a pista é fluída e muito rápida para os pilotos da prova em questão.

A pista de Montreal foi construída em 1967, mas só passou a fazer parte do calendário da Fórmula 1 em 1978, onde o nome é uma homenagem para o piloto canadense Gilles Villeneuve, piloto cuja primeira vitória na Fórmula 1 foi justamente em casa, no Canadá.

Inicialmente, a pista foi criada para receber os eventos esportivos da Expo 67 World’s Fair e os Jogos Olímpicos de Verão daquele ano. Porém, com os eventos terminados, a pista passou a ser inserida dentro do espaço para receber corridas de automobilismo.

