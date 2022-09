Horário da Fórmula 1 hoje na BAND ao vivo no GP da Holanda 2022

Prepare-se para mais uma etapa de grandes emoções e muita rivalidade na Fórmula 1! Os pilotos disputam o Grande Prêmio da Holanda neste domingo, 04 de setembro, na temporada 2022 correndo no Circuito de Park Zandvoort, na cidade de Zandvoort. O horário da Fórmula 1 hoje vai ser às 10h (Horário de Brasília), com Max Verstappen largando em primeiro lugar. Todas as informações que você precisa saber estão no texto a seguir.

Serão 72 voltar neste domingo, correndo no Circuito de Park Zandvoort. Verstappen, da Red Bull, larga em primeiro, com Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, em segundo e terceiro respectivamente.

Qual é o horário da Fórmula 1 hoje

O horário da corrida da Fórmula 1 hoje vai ser às 10 horas pelo horário de Brasília, diretamente do Circuito de Park Zandvoort, na cidade de Zandvoort, na Holanda.

Com transmissão pela TV aberta, o canal da BAND é o grande responsável pelos direitos de transmissão do torneio na temporada. Desde os bastidores, a emissora transmite as grandes emoções dentro e fora das pistas para todo o Brasil, no canal principal e também afiliadas.

Sérgio Maurício toma conta da narração, enquanto Reginaldo Leme e Max Wilson comentam e Mariana Becker traz as informações de bastidores.

Existe também a opção de assistir online, para aquele torcedor que prefere curtir com toda a comodidade. Basta acessar www.band.uol.com.br para acompanhar em tempo real, assim como pelo aplicativo BandPlay, pelo celular, Android ou iOS, tablet ou computador.

1 – Para assistir pelo celular é muito fácil. Acesse pelo navegador o site www.band.uol.com.br e clique nos três pontinhos que aparece na parte de cima, para abrir o menu.

Para assistir a programação da BAND pelo site é necessário fazer uma conta no portal. Assim, é só clicar em “CADASTRAR”, se você não tem a conta.

Em caso do torcedor já ser cadastrado, aí é só clicar em “ENTRAR”.

2 – Ao clicar na opção para se cadastrar, vai aparecer todos os pedidos como e-mail, senha, nome completo, data de nascimento.

Se preferir, pode entrar com a conta do Google. Se já tem a conta no site da BAND, basta digitar o e-mail com a senha em todos os campos obrigatórios.

3 – Ao digitar o e-mail e criar a senha, você já está apto para acompanhar a programação da BAND ao vivo pelo site. A partir daí, o site direcionará o torcedor para a sessão de assistir online o canal.

Aí, é só clicar no player que aparece na tela e pronto.

Grid de largada da Fórmula 1 hoje na Holanda

Sob o tempo de 1m10s342, Max Verstappen garantiu a pole position no fim de semana para largar em primeiro lugar neste domingo, no Grande Prêmio da Holanda. A conquista tornou-se ainda mais especial já que o piloto da Red Bull corre em casa.

Verstappen comandou o treino em todas as etapas. No Q1, o holandês logo abriu vantagem para se garantir até a parte da frente da classificação. A Ferrari também apareceu muito bem, mas sem ultrapassar o rival. Hamilton, no finalzinho, tomou a segunda posição de Tsunoda.

Pelo Q2, Verstappen mais uma vez assumiu a ponta da tabela. No entanto, no finalzinho Sainz conseguiu chegar até a parte de cima, com Russell em bom tempo, com a eliminação de Gasly, Ocon, Alonso, Zhou e Albon.

No finalzinho do treino classificatório, o holandês da Red Bull mais uma vez chegou bem e garantiu-se com o tempo mais rápido, em 1m10s342. Perez bateu e saiu fora da pista, causando uma bandeira amarela que decretou minutos antes a prova. As duas Ferrari no entanto garantiram-se na parte da frente do grid de largada da Fórmula 1.

Circuito de Park Zandvoort na F1

A etapa do Grande Prêmio da Holanda será realizado neste domingo, no Circuito de Park Zandvoort em 4,259km, onde todos os vinte pilotos vão correr.

O circuito foi inaugurado em 1948, contando com misturas de pistas e estradas públicas entre dunas de areia da cidade turística de Zandvoort. A partir dos anos, a pista foi ganhando melhorias e mudanças que tornaram o circuito que hoje faz parte da Fórmula 1.

A primeira prova na Fórmula 1 na Holanda aconteceu em 1952, com Alberto Ascari vencendo a primeira corrida para a Ferrari. A etapa, entretanto, acontecia fora e entre outras pistas de Zandvoort, até 1985. Em 2020, o campeonato retornou de maneira para Zandvoort, após o hiato de 35 anos.

