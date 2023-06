Horário do Jungle Fight 117 no RJ hoje e onde assistir - 24/05

Preparado para muita ação? O Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, será o palco do Jungle Fight 117 neste sábado, 24 de junho, com a disputa de cinturão peso-galo entre Tiago Pereira e Carlos Soares. O evento tem início às 20h, horário de Brasília, no Ginásio Miécimo da Silva, e será transmitido para todo o país ao vivo.

Na luta co-principal, Luiz Paulo Barbosa não bateu o peso e, por isso, caso vença a luta contra Manoel Silva, não fica com o título já que ultrapassou 200 gramas na pesagem.

Para quem não conhece, o Jungle Fight é uma organização de artes marciais localizada no Brasil, a maior da América Latina, similar ao UFC.

Onde assistir Jungle Fight 117 no Rio de Janeiro hoje

Com exclusividade, as lutas do Jungle Fight 117 serão transmitidas no Combate e SporTV neste sábado para todo o país ao vivo.

Ambos os canais estão disponíveis na TV paga. O Combate só funciona para quem compra o canal por valor extra na mensalidade. Entre em contato com o seu operador.

Quem tem o pacote 'GloboPlay + canais ao vivo' ou o Combate pode assistir direto na plataforma.

Horário: a partir das oito da noite

Onde assistir Jungle Fight 117 hoje: SporTV 2, Combate e GloboPlay

Globo vai transmitir o Jungle Fight hoje?

A Globo transmite na TV aberta os melhores momentos das lutas neste sábado, a partir das 01h50 da madrugada, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil.

Para dar prioridade aos canais pagos, o grupo Globo exibe o evento apenas na TV fechada. Não é possível assistir o Jungle Fight 117 inteiro na televisão aberta, apenas na madrugada com os destaques.

Luta principal de Tiago Pereira e Carlos Soares

A disputa pelo cinturão peso-galo neste sábado promete muita ação e emoção dentro do octógono. De acordo com o portal GE, Carlos (ou Carlin) nasceu com uma má formação nos pés e, por isso, teve de passar por procedimentos. Por isso, o mineiro se emociona ao participar de eventos de artes marciais depois de muito esforço.

Do outro lado, Tiago Pereira também venceu complicações na saúde. Segundo o GE, ele nasceu com um tumor no pescoço causado por um acidente que sua mãe sofreu na gravidez. Os dois se provocaram na pesagem, mas o respeito prevalece acima de tudo.

Quais são as lutas deste sábado?

O Jungle Fight 117 apresenta dez lutas em categorias diferentes neste sábado, no Rio de Janeiro. A luta principal vai acontecer entre Tiago Pereira e Carlos Soares, e por isso deve começar mais tarde.

Todos os atletas participam da pesagem e confirmaram a luta.

Peso-galo: Tiago Pereira x Carlos Soares

Peso-mosca: Luiz Paulo Barbosa x Manoel "Lorinho" Silva

Peso-pena: Neuaque Miniamin x Diogo Silva

Peso meio-médio: Gabriel dos Anjos x César Augusto

Peso-mosca: Vitinho Zmish X Frank Jagunço

Peso-leve: Yuri Neles x Gabriel Pasqualoti

Peso-mosca: Faelly Vitóri x Lailane Mota

Peso-galo: Derick Garcia x Wanderson Silva

Peso-leve: Rafael de Vilhena x Gustavo Lima

Peso-palha: Jane "Mutant"e Silva x Bárbara de Oliveira

