Vôlei masculino na Liga das Nações 2023: veja o placar de Brasil x Eslovênia

A equipe do Brasil de vôlei masculino venceu a Eslovênia por 3 sets a 1 neste sábado, 24 de junho, pela segunda semana da fase classificatória na Liga das Nações. O time brasileiro dá o seu melhor em busca a classificação para a próxima etapa da competição. Confira o placar do jogo e veja os próximos confrontos.

Placar de Brasil x Eslovênia no vôlei masculino da Liga das Nações

Foi uma partida difícil para o time brasileiro de vôlei masculino neste sábado. Terceira colocada na classificação geral, a Eslovênia é favorita ao título na Liga das Nações. Isso significa que o time deu muito trabalho para os brasileiros em todos os sets.

O primeiro set foi equilibrado. A Eslovênia abriu vantagem de três pontos no comecinho do jogo e foi melhor no ataque, mas o Brasil reagiu e conseguiu deixar tudo igual. Ponto por ponto para as seleções durante o set. A Eslovênia passava à frente, mas o Brasil retomava o placar. Na reta final, os eslovenos conseguiram marcar os 20 pontos e aí dispararam, os brasileiros ficaram para trás e os europeus fecharam o primeiro set por 25 a 23.

No segundo set o Brasil entrou em quadra com uma postura diferente, abriu vantagem e conseguiu todos os pontos que se propôs a conquistar. A maior vantagem foi de sete pontos para o Brasil, bons contra-ataques e defesa, em atuação de gala de Lucarelli. Na metade do set a Eslovênia reagiu e aproximou-se do placar. Porém, na reta final, os eslovenos erraram bastante e o Brasil aproveitou, fechando o set por 25 a 21 para a Eslovênia.

O terceiro set foi totalmente equilibrado. As duas seleções jogaram bem, com o Brasil aproveitando os erros da Eslovênia e os adversários apertando os brasileiros onde um passava à frente e o outro empatava. Foi ponto por ponto até o finalzinho do set, mas a vitória foi do Brasil por 26 a 24.

Para o quarto set o Brasil entrou confiante, assim como os jogadores da Eslovênia também mostraram-se dispostos. A Seleção Brasileira saiu na frente, mas os eslovenos empataram e tomaram a liderança. Emoção do começo ao fim, o grupo brasileiro de vôlei masculino retomou a vantagem e chegou a abrir três pontos. No finalzinho, tudo ou nada. O Brasil mostrou o seu melhor desempenho e conquistou a vitória no jogo deste sábado, contra a Eslovênia, ao fechar o quarto set por 25 a 21.

BRASIL X ESLOVÊNIA NA LIGA DAS NAÇÕES MASCULINA

1º set: Brasil 23 x 25 Eslovênia

2º set: Brasil 25 x 21 Eslovênia

3º set: Brasil 26 x 24 Eslovênia

4º set: Brasil 25 x 21 Eslovênia

Como o Brasil ficou com o resultado?

Com a vitória contra a Eslovênia neste sábado, a Seleção Brasileira de vôlei masculino subiu para a quarta posição da classificação geral com cinco vitórias e apenas duas derrotas (Cuba e Japão) na parte de cima da tabela. Confira a classificação da Liga das Nações vôlei masculino completa aqui.

O Brasil busca a segunda medalha de ouro na história. Para se classificar às oitavas de final terá que determinar entre os sete primeiros da classificação geral. No momento, disputa com as grande seleções como Japão, Estados Unidos e a própria Eslovênia a vaga.

Nas quartas de final, semifinal e a final os jogos são únicos, isto é, quem perder está eliminado.

Qual é o próximo jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira de vôlei masculino entra em campo amanhã, 25 de junho, para enfrentar a atual campeã França na última rodada da segunda semana da fase classificatória da Liga das Nações. O duelo começa às 12h30, horário de Brasília, em Orleans.

O Brasil precisa vencer os franceses para se manter na parte de cima da classificação. Caso contrário, terá problemas na terceira e última semana da competição. É importante relembrar que apenas os sete primeiros garantem a vaga nas quartas de final.

O SporTV 2, canal pago, vai transmitir o duelo entre Brasil e França.

