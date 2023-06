Jogo do Corinthians no CazéTV: como assistir ao vivo e horário - 24/06

Jogo do Corinthians no CazéTV: como assistir ao vivo e horário – 24/06

Tem jogo do Corinthians para acompanhar e torcer neste sábado, 24 de junho. O alvinegro visita o Athletico na Arena da Baixada, na capital paranaense, às 16h (Horário de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida vai passar na TNT, menos PR, Rede Furacão e o canal CazéTV no Youtube.

O Timão venceu o clássico contra o Santos durante a semana enquanto o Furacão perdeu para o São Paulo.

Como assistir jogo do Corinthians no CazéTV

O CazéTV transmite no Youtube o jogo do Corinthians pelo Brasileirão neste sábado. O duelo contra o Athletico começa às 16h, horário de Brasília, na Arena da Baixada, na capital paranaense. Apenas membros do canal podem assistir a partida no Youtube. Mas como funciona a transmissão?

1) Acesse www.youtube.com ou entre no aplicativo pelo dispositivo móvel. Procure por "CazéTV" e clique na primeira opção disponível.

2) Depois, vá na opção "ao vivo", localizada no menu do canal.

3) Clique no menu e vá na opção do jogo entre Athletico PR x Corinthians ao vivo. Na descrição, clique no link disponível para se tornar assinante. O valor é R$ 1,99 por mês para se tornar membro do canal e ter acesso aos jogos ao vivo do Athletico.

Como o Corinthians vem para o jogo de hoje?

Na última quarta-feira, o Corinthians venceu o Santos em clássico paulista na rodada do Brasileirão após o fim do Data FIFA entre seleções. O elenco alvinegro está com todo o gás para entrar em campo neste sábado, mesmo fora de casa, e buscar os três pontos.

O time ocupa a 15ª posição com 12 pontos, somados em três vitórias, três empates e cinco derrotas. Nas últimas rodadas, empatou com o Cuiabá e ganhou do Santos, garantindo uma posição longe da temida zona de rebaixamento. No entanto, uma derrota para o Athletico neste sábado pode significar o retorno para a degola.

O treinador Vanderlei Luxemburgo não terá Fagner, suspenso, e Renato Augusto, lesionado.

Escalação do Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo, Matheus Bidu; Roni, Maycon, Ruan Oliveira; Guilherme Biro, Yuri Alberto e Róger Guedes (Técnico: Vanderlei Luxemburgo).

Como está a classificação do Brasileirão?

O Botafogo permanece na liderança do Brasileirão com 27 pontos após 11 rodadas. Palmeiras, Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro vem logo atrás na briga pelo trono.

1) Botafogo - 27 pontos

2) Palmeiras - 22 pontos

3) Grêmio - 20 pontos

4) Flamengo - 19 pontos

5) Atlético MG - 19 pontos

6) Fluminense - 18 pontos

7) São Paulo - 18 pontos

8) Internacional - 17 pontos

9) RB Bragantino - 17 pontos

10) Fortalza - 17 pontos

11) Athletico PR - 16 pontos

12) Cruzeiro - 14 pontos

13) Santos - 13 pontos

14) Bahia - 12 pontos

15) Corinthians - 12 pontos

16) Cuiabá - 12 pontos

17) Goiás - 11 pontos

18) América MG - 8 pontos

19) Vasco - 6 pontos

20) Coritiba - 4 pontos

