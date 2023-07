Horário do treino da F1 hoje: classificatório F1 do GP da Inglaterra 2023

A Fórmula 1 chegou no Grande Prêmio da Inglaterra e o treino classificatório F1 hoje será disputado no Circuito de Silverstone às 11 horas, horário de Brasília, para formar o grid de largada da corrida de domingo. Quer ficar por dentro do treino? Todos as informações estão disponíveis no site a seguir.

Horário do treino da F1 hoje da Inglaterra

Neste sábado, o treino classificatório da Fórmula 1 vai começar às 11h (Horário de Brasília), no Circuito de Silverstone. Mais cedo, às 7h (Horário de Brasília), o terceiro treino livre será disputado.

O treino classificatório do Canadá vai ter transmissão nos canais Band e BandSports, além do site da Band e plataforma BandPlay ao vivo.

Com narração de Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme e Max Wilson, a emissora transmite o treino para todo o Brasil neste sábado.

Terceiro treino livre: 07h (BandSports)

Treino classificatório F1 hoje: 11h (Band, BandSports, site da Band e Bandplay)

Como é o treino classificatório na Fórmula 1?

O treino classificatório na Fórmula 1 serve para determinar o grid de largada para a corrida no domingo, no caso, o Grande Prêmio da Inglaterra em 9 de julho.

Três sessões definem o treino de classificação, onde cada etapa tem o tempo para a disputa. São elas o Q1, Q2 e o Q3, a última etapa. Em cada sessão, os pilotos precisam obter bons tempos na pista para classificarem até a sessão seguinte e assim lutar pela pole position.

Não há pontuação no treino classificatório. Além disso, os pilotos podem dar quantas voltas quiserem.

A primeira sessão do treino (Q1) dura vinte minutos. Dá para escolher os pneus e as técnicas para alcançar a classificação. Os últimos cinco são desclassificados.

Para a segunda sessão (Q2), quinze minutos são disputados com cinco eliminados.

Por fim, na terceira e última sessão (Q3), sobram dez pilotos. Quem fizer a volta mais rápida ganha a pole position para largar em primeiro lugar na corrida de domingo.

Como foram os treinos livres na sexta-feira em Silverstone?

Max Verstappen completou uma varredura limpa na sexta-feira no Grande Prêmio da Inglaterra, terminando o mais rápido no segundo treino.

O líder do campeonato de F1 estabeleceu a marca de 1m28s078, terminando 0s022s mais rápido que Carlos Sainz, da Ferrari , com Alex Albon surpreendendo ao ficar em terceiro para a Williams.

O ritmo da equipe baseada em Grove foi confirmado pelo esforço de Logan Sargeant para o quinto lugar, com o segundo Red Bull de Sergio Perez dividindo os dois pilotos da Williams.

Lance Stroll foi o piloto mais rápido da Aston Martin em sexto, seguido de perto por Nico Hulkenberg da Haas e pelo piloto da Alpine Pierre Gasly.

A McLaren deu a Oscar Piastri sua versão de seu último pacote de atualização - o australiano terminou em nono, à frente de Fernando Alonso.

As lutas da Mercedes continuaram com George Russell em 12º e Lewis Hamilton apenas em 15º. Mas os problemas dos Silver Arrows empalideceram em comparação com os de Charles Leclerc - o monegasco incapaz de participar enquanto a Ferrari investigava um problema elétrico.

