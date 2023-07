Quartas de final vôlei masculino: classificação atualizada da Liga das Nações

Oito seleções disputam as quartas de final no vôlei masculino. Foto: Reprodução Pixabay/Youtube/Volleyball World

Oito seleções disputam as quartas de final da competição de vôlei

Com o fim da fase classificatória na Liga das Nações de vôlei masculino, as seleções se preparam para as quartas de final. Os oito melhores, incluindo a Polônia, disputarão os confrontos através de chaveamento olímpico. Saiba quem são os classificados e quando começam os embates.

Jogos das quartas de final de vôlei masculino na Liga das Nações

As seleções de Japão, Estados Unidos, Itália, Polônia, Argentina, Brasil e Eslovênia estão classificadas para as quartas de final da Liga das Nações de vôlei masculino. Resta apenas uma vaga a ser definida.

A última vaga será decidida entre a Holanda, Sérvia e a França até domingo, 9 de julho.

Por ser anfitriã da etapa final da competição, a Polônia tem vaga assegurada. Por isso, o oitavo colocado da classificação também avança para as quarts de final.

Para definir os confrontos, a FIVB não faz sorteio, ela utiliza o chaveamento olímpico: o primeiro colocado joga contra o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo colocado e assim por diante. Os times de elite de vôlei disputam também as semifinais, terceiro lugar e a final.

A tabela completa com todos datas e horários será divulgada ao fim da terceira semana.

QUARTAS DE FINAL:

Quarta-feira, 19/07:

Primeiro colocado x oitavo colocado

Segundo colocado x sétimo colocado

Quinta-feira, 20/07:

Terceiro colocado x sexto colocado

Quarto colocado x quinto colocado

SEMIFINAL:

Sábado, 22/07:

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Vencedor das quartas 3 x Vencedor das quartas 4

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR:

Domingo, 23/07:

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

FINAL:

Domingo, 23/07:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Quem são as equipes favoritas?

Tudo é possível no vôlei masculino, mas é possível dizer que Japão, Estados Unidos, Polônia, Brasil e Argentina são os favoritos ao título da Liga das Nações. Cada um dos elencos traz uma bagagem para as quartas de final que não pode ser comparada.

O Japão ocupa a liderança da competição desde o início. Hoje, soma dez vitórias e 27 pontos, ou seja, ainda não perdeu para nenhum time. O elenco vai enfrentar a Itália e a Polônia na última semana do torneio.

Outro favorito é os Estados Unidos, segundo colocado na classificação. O time soma oito vitórias com 24 pontos e, por isso, também vai brigar com os adversários. O Brasil e a Argentina também são favoritos pela qualidade de seus jogadores.

A Polônia é favorita por jogar em casa. Além de ter a torcida ao seu lado, o grupo traz fortes atletas no ataque.

Onde será disputada as quartas de final?

A cidade de Gdansk, na Polônia, receberá a segunda fase da Liga das Nações de vôlei masculino. Todos os confrontos das quartas de final, semifinal, disputa pela medalha de bronze e a final vão ser na Ergo Arena.

A FIVB decidiu levar a competição para a Polônia para trazer mais visibilidade ao país. Favorita ao título este ano na categoria masculina e feminina, a cidade de Gdansk será o palco com a presença da torcida polonesa.

A Ergo Arena tem capacidade para receber até 15 mil torcedores. Além de receber jogos de vôlei, basquete, handebol, artes marciais ela também conta com eventos, shows e galerias.

Como está a classificação geral?

Os oito melhores da classificação avançam para a segunda fase na Liga das Nações de vôlei masculino.

1) Japão - 24 pontos (dez vitórias)

2) Estados Unidos - 24 pontos (oito vitórias)

3) Itália - 23 pontos (oito vitórias)

4) Polônia - 19 pontos (oito vitórias)

5) Argentina - 22 pontos (sete vitórias)

6) Brasil - 22 pontos (sete vitórias)

7) Eslovênia - 22 pontos (sete vitórias)

8) Holanda - 17 pontos (cinco vitórias)

9) Sérvia - 13 pontos (cinco vitórias)

10) França - 12 pontos (quatro vitórias)

11) Irã - 9 pontos (duas vitórias)

12) Bulgária - 8 pontos (duas vitórias)

13) Alemanha - 7 pontos (duas vitóris)

14) Canadá - 6 pontos (duas vitórias)

15) Cuba - 6 pontos (duas vitórias)

16) China - 6 pontos (duas vitórias)

Leia também:

Quem é a mãe do Bruninho do vôlei?