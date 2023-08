Horário do UFC hoje: card completo e onde assistir Luque x Dos Anjos - 12/08

Horário do UFC hoje: card completo e onde assistir Luque x Dos Anjos – 12/08

O brasileiro Rafael dos Anjos, ex-campeão peso leve, vai ser o protagonista do UFC hoje em Las Vegas contra o americano Vicente Luque neste sábado, 12 de agosto, pela categoria peso meio-médio. Com transmissão ao vivo, o UFC Vegas 78 começa às 17h, horário de Brasília, com treze lutas.

Onde vai passar o UFC hoje em Las Vegas

O Card Preliminar começa às 17h, horário de Brasília, com sete lutas e transmissão exclusiva no UFC Fight Pass, plataforma de straming. Mais tarde, o Principal tem início às 20h, disponível na BAND e também no Fight Pass para todo o país.

As primeiras lutas do UFC Vegas 78 estarão disponíveis de graça no UFC Brasil pelo Youtube.

Vicente Luque é o atual décimo colocado do ranking do peso meio-médio, enquanto Rafael dos Anjos é ex-campeão peso-leve. O brasileiro, onde 19 de suas 21 vitórias mostram a sua agressividade, está de volta ao octógono para manter-se no top 10 da sua divisão.

Rafael dos Anjos, finalizou Bryan Barberena, em dezembro de 2022, sua últia luta, agora busca a vitória para obter uma melhor colocação em seu ranking.

Horário: a partir das 17h

Local: UFC Apex, em Las Vegas

Onde assistir: BAND, site da BAND e UFC Fight Pass

Card completo UFC Vegas 78 hoje

Treze lutas constam na programação do UFC neste sábado, em Las Vegas. Não tem disputa por cinturão, mas o fim de semana será agitado na liga profissional de artes marciais.

CARD PRELIMINAR - a partir das 17h

Peso-galo): JP Buys x Marcus McGhee

Peso-leve: Terrance McKinney x Mike Breeden

Peso-pena: Francis Marshall x Isaac Dulgarian

Peso-pesado: Josh Parisian x Martin Buday

Peso-palha: Jaqueline Amorim x Montserrat Conejo

Peso-galo: Da'Mon Blackshear x Jose Johnson

Peso-mosca: Juliana Miller x Luana Santos

CARD PRINCIPAL - a partir das 20h

Peso meio-médio: Vicente Luque x Rafael dos Anjos

Peso-pena: Cub Swanson x Hakeem Dawodu

Peso meio-pesado: Khalil Rountree Jr. x Chris Daukaus

Peso-palha: Polyana Vianax Iasmin Lucindo

Peso-médio: AJ Dobson x Tafon Nchukwi

Peso-médio: Josh Fremd x Jamie Pickett

Leia também:

Próximo jogo do Flamengo após cair na Libertadores 2023