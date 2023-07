Horário do UFC hoje em Las Vegas: programação card completo - 15/07

Las Vegas, conhecida por suas luzes coloridas e muitas atrações, será o palco do UFC hoje. A luta principal da noite coloca frente a frente a americana Holly Holm e a brasileira Mayra Bueno Silva, na categoria peso-galo, neste sábado, 15 de julho, no UFC Apex. O evento começa às 20h (horário de Brasília) e segue até a madrugada.

Além de Mayra, outros três brasileiros estarão em ação no UFC hoje: Norma Dumont, Istela Nunes e Melquizael Costa em categorias diferentes no card.

A luta principal está prevista para cinco rounds, enquanto as demais duram três.

Onde vai passar o UFC hoje em Las Vegas?

O torcedor pode assistir o UFC hoje no UFC Fight Pass a partir das 20h, horário de Brasília, com exclusividade para todo o Brasil. Todas as lutas estarão disponíveis no serviço de streaming.

Nenhuma emissora exibe o evento de artes marciais neste sábado. O UFC não conta na programação da Bandeirantes.

As três primeiras lutas serão transmitidas de graça no canal UFC Brasil pelo Youtube e Facebook. É só sintonizar e assistir de graça em qualquer plataforma.

CARD PRELIMINAR: a partir das 20h (UFC Fight Pass)

CARD PRINCIPAL: a partir das 23h (UFC Fight Pass)

O que esperar da luta entre Holly Holm x Mayra Bueno Silva

A luta principal deste fim de semana entre a americana Holly Holm e a brasileira Mayra Bueno, coloca dois dos maiores nomes do peso-galo na atualidade.

Holly é a terceira no ranking enquanto Mayra ocupa a 10ª colocação. A americana de 41 anos é experiente, leva o título de ex-campeã da categoria e, agora, com Amanda Nunes fora da jogada, ela quer reassumir o posto. Do outro lado, a brasileira de 31 anos coleciona três vitórias seguidas. O título não vem de cara, mas ela pode subir de posição e ficar próxima do cinturão.

Quem são os outros brasileiros?

Norma Dumont, na categoria peso-pena, vai enfrentar Chelsea Chandler no Card Principal. Enquanto isso, Istela Nunes entra no octógono contra Viktoriia Dudakova, no Preliminar pelo peso-palha, assim como Melquizael Costa, na categoria peso-pena, contra Austin Lingo.

Card completo UFC Vegas 77

O UFC Vegas 77 apresenta treze lutas neste sábado, com sete no Card Preliminar e seis no Card Principal sem brigas por cinturões.

Confira a programação completa neste sábado no UFC.

CARD PRELIMINAR - a partir das 20h

Peso-pena (até 65,7 Kg): Tucker Lutz x Melsik Baghdasaryan

Peso-palha (até 52,1 Kg): Viktoriia Dudakova x Istela Nunes

Peso-pena (até 65,7 Kg): Austin Lingo x Melquizael Costa

Peso-leve (até 70,3 Kg): Evan Elder x Genaro Valdez

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tyson Nam x Azat Maksum

Peso-leve (até 70,3 Kg): Alexander Munoz x Carl Deaton

Peso-galo (até 61,2 Kg): Ashlee Evans-Smith x Ailin Perez

CARD PRINCIPAL - a partir das 23h

Peso-galo (até 61,2 Kg): Holly Holm x Mayra Bueno Silva

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Bassil Hafez

Peso-leve (até 70,3 Kg): ​​​​​Ottman Azaitar x Francisco Prado

Peso-médio (até 83,9 Kg): Albert Duraev x Junyong Park

Peso-pena (até 65,7 Kg): Norma Dumont x Chelsea Chandler

Peso-leve (até 70,3 Kg): Nazim Sadykhov x Terrance McKinney

