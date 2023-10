Cidade recebe o evento no Ginásio do Ibirapuera

Horário do UFC SP e onde assistir ao vivo no sábado (4/11)

Horário do UFC SP e onde assistir ao vivo no sábado (4/11)

Em 2019, Jan Blachowicz venceu o brasileiro Ronaldo Jacaré. Quatro anos depois, a cidade de São Paulo volta a sediar o UFC, principal evento de artes marciais. O Ginásio do Ibirapuera será o palco da disputa entre Jailton Almeida, invicto há cinco lutas, e Derrick Lewis, atleta com mais vitórias por nocautes na história, no sábado, 04 de novembro, com início às 19h (de Brasília). A transmissão, o card completo e todos os detalhes você confere no texto.

Saiba como comprar o ingresso para o UFC em São Paulo em 2023

Quem vai transmitir o UFC SP em 2023?

O UFC Fight Pass transmitirá todas as lutas do UFC SP com exclusividade. O card preliminar está marcado para começar às 19h (de Brasília) e o principal às 22h (de Brasília). O canal UFC Brasil no Youtube e Facebook exibirá as três primeiras lutas de graça.

A etapa paulista do UFC não terá disputas por cinturão, mas todas as 12 lutas do card contarão com pelo menos um atleta brasileiro. O combate principal colocará Jailton Almeida, o "Malhadinho", frente a frente com o americano Derrick Lewis, na categoria peso-pesado.

Em 2019, o brasileiro Ronaldo Jacaré estreou com derrota no ranking meio-pesado diante do polonês Jan Blachowicz, durante a oitava edição realizada em São Paulo. Após o hiato de quatro anos, a Selva de Pedra volta a receber o tão popular evento. Este ano, o Rio de Janeiro recebeu a luta entre Glover Teixeira e Jamahal Hill pelo UFC 283, com vitória do norte-americano e a conquista do cinturão peso meio-pesado.

CARD PRELIMINAR - às 19h ao vivo no UFC Fight Pass

Peso-leve: Elves Brener x Esteban Ribovics

Peso meio-médio: Elizeu dos Santos x Rinat Fakhretdinov

Peso meio-pesado: Vitor Petrino x Modestas Bukauskas

Peso-palha feminino: Angela Hill x Denise Gomes

Peso-pena: Lucas Alexander x David Onama

Peso-palha feminino: Eduarda Moura x So Yul Kim

CARD PRINCIPAL - às 22h ao vivo no UFC Fight Pass

Peso-pesado: Curtis Blaydes x Jailton Almeida

Peso meio-médio: Gabriel Bonfim x Nicolas Dalby

Peso-pesado: Rodrigo Nascimento x Don'tale Mayes

Peso-médio: Caio Borralho x Nursulton Ruziboev

Peso-médio: Rodolfo Vieira x Armen Petrosyan

Peso-leve: Ismael Bonfim x Vinc Pichel

Entenda porque a luta do Charles Do Bronx no UFC 294 foi cancelada

Como assistir UFC Fight Pass de graça?

Não é possível assistir o UFC Fight Pass de graça porque a plataforma só funciona para assinantes. Isso mesmo, apenas quem paga a mensalidade por mês ou anualmente é que pode sintonizar o produto e acompanhar em tempo real.

O desligamento do canal Combate com relação aos direitos de transmissão do UFC deixou aqueles que são apaixonados por artes marciais completamente perdidos. Com isso, o UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da liga, é quem detém os direitos de imagens do show.

Além do UFC ao vivo, também dá para assistir entrevistas exclusivas, quadros e lutas antigas.

Passo 1: Acesse www.ufcfightpass.com.br, clique em 'Assine' escrito em vermelho e branco no meio da tela principal. Em sequência, escolha qual plano e assinatura é o melhor ao seu bolso.

Passo 2: Depois de escolher o plano, faça o seu cadastro no site gratuitamente e complete com dados pessoais como nome, idade e as informações do pagamento.

Passo 3: Ao completar o seu cadastro, retorne no menu principal e clique para assistir o UFC ao vivo pelo fim de semana.

Quanto ganha um lutador de UFC?

Quando o assunto é dinheiro e esporte, o primeiro item lembrado é o futebol. No entanto, se engana quem pensa que um lutador de UFC também não ganha uma bela fortuna. Em entrevista ao podcast 'Connect Cast' em agosto deste ano, o lutador Caio Borralho revelou que os atletas assinam contrato com a liga profissional de artes marciais por diferentes valores.

Segundo Caio, o contrato padrão no UFC é US$ 10 mil de bolsa e US$ 10 mil de bônus em caso de vitória na primeira luta. Na segunda luta, o valor sobe para 12 mil (bolsa e o bônus do triunfo), 14 mil a terceira luta e 16 a quarta luta. Todos os valores são combinados assim que o atleta firma o contrato com a liga norte-americana, não há a possibilidade de alterações.

Durante a entrevista ao podcast, Caio Borralho também fala sobre a renovação com a liga, isto é, o valor pode aumentar consideravelmente mas tudo irá depender do desempenho do atleta no octógono, assim como a relação do empresário com os responsáveis. Muitas vezes, o valor pago pode chegar a 33 ou 38, subindo gradativamente.

Além do valor das bolsas, a liga também projeta o atleta para o mundo, dando maior visibilidade para o seu trabalho e, consequentemente, a oportunidade para novas parcerias e publicidades.

Leia também:

Saiba quando é a próxima luta do Alex Poatan no UFC 2023 valendo cinturão