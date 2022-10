Confira as informações do treino hoje. Foto: Reprodução / Fórmula 1 Oficial / www.formula1.com

Confira a programação da sexta-feira no México, com dois treinos livres na vigésima etapa da temporada

Horário treino da F1 hoje ao vivo e onde assistir GP do México 2022 hoje

O Grande Prêmio do México ocorre neste fim de semana, entre 28 e 30 de outubro de 2022, marcando a 20ª corrida da temporada. Aqui estão todas as informações sobre como você o treino da F1 hoje e como assistir ao GP do México de 2022 ao vivo na TV.

Vale lembrar que Max Verstappen e a Red Bull já estão consagrados os campeões da temporada 2022.

Horário treino da F1 hoje ao vivo no México

Serão dois treinos livres nesta sexta-feira, no México, sendo o primeiro treino livre da F1 h às 15 horas (Horário de Brasília), no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

Mais tarde, às 18 horas (horário de Brasília), os pilotos voltam para correr no segundo treino livre.

Programação da Fórmula 1 do fim de semana

Sexta-feira (28 de outubro): - horário treino da F1 hoje

Treino livre 1 - 15h (BandSports)

Treino livre 2 - 18h (BandSports)

Sábado (29 de outubro): - horário treino da F1 hoje

Treino livre 3 - 14h (BandSports)

Treino classificatório - 17h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (30 de outubro): - horário treino da F1 hoje

GP do México - 17h (BAND, Site da BAND e BandPlay)

Reprise - 21h (BandSports)

Onde posso assistir os treinos do Grande Prêmio do México de 2022?

Dá para assistir aos dois treinos livres da Fórmula 1 nesta sexta-feira no canal BandSports, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Claro, Sky, Oi e a Vivo.

O PlanetF1 terá cronometragem ao vivo e comentários de especialistas em todas as sessões do fim de semana de corrida, desde o FP1 na manhã de sexta-feira até a corrida de domingo.

Quem conta a história da corrida é Sérgio Maurício ao lado dos comentaristas Reginaldo Leme e Felipe Giaffone.

Conheça o Autódromo Hermanos Rodríguez

Todos os olhares se voltam para a Cidade do México neste fim de semana. Isso porque os pilotos da Fórmula 1 disputarão o Grande Prêmio do México no Autódromo Hermanos Rodríguez, a vigésima etapa da temporada na sexta, sábado e domingo.

Desenhos coloridos representam a cultura mexicana na pista, além de pequenos detalhes como as cores vermelho, branco e verde, as cores da bandeira do país.

Construído em 1959, o circuito tem uma história peculiar. Isso porque o pai dos pilotos Ricardo e Pedro Rodriguez entrou em contato com o atual presidente à época, Adolfo Lopez Mateo, para construir um espaço reservado ao automobilismo. Demorou, mas a ideai saiu do papel. O circuito foi construído no parque esportivo Magdalena Mixiuhca, na Cidade do México.

No entanto, o Autódromo Hermanos Rodríguez só integrou o calendário da Fórmula 1 em 1963. A primeira vitória no circuito mexicano foi de Jim Clark. Hoje, o recorde é de Valtteri Bottas, em 2021.

São 17 curvas na pista. A curiosidade é que a pista fica a mais de 2 km acima do nível do mar, o que torna a volta de 4,3 km uma grande e complicada experiência.

Quais pneus os pilotos vão usar no México?

A Pirelli e a Fórmula 1 confirmaram quais compostos de pneus serão usados pelos pilotos neste fim de semana no México, a vigésima etapa da temporada.

A fornecedora oficial da competição confirmou que as equipes poderão usar os três compostos de pneus no meio da sua faixa: com o pneu duro C2, o médio C4 e o macio C4, mesmo cenário da prova passada em Austin, nos Estados Unidos.

Novamente a segunda sessão de treino livres nesta sexta-feira será estendida para 90 minutos para testar o protótipo de pneus slick de 2023, com paredes laterais não marcadas.

