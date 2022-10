No domingo, Band vai dividir programação entre Fórmula 1 e eleição

Emissora promete dividir tela entre a corrida do México e a apuração das eleições no próximo domingo

No próximo domingo, 30 de outubro, os brasileiros vão até as urnas para escolherem o novo presidente pelo segundo turno das eleições. Também é dia de Fórmula 1 com o Grande Prêmio do México. A programação da BAND vai transmitir os dois ao mesmo tempo.

O segundo turno das eleições presidenciais no Brasil e o Grande Prêmio do México vão acontecer no mesmo horário no domingo, 30 de outubro, e por isso a BAND teve de pensar em uma solução. A corrida começa às 17h (Horário de Brasília), exato momento em que a votação nas urnas termina em todo o país.

Segundo o portal Notícias da TV, a emissora paulista vai dividir a tela entre a corrida e a apuração em tempo real por todo o Brasil. Serão 80 repórteres espalhados por todos os estados em busca da informação. O torcedor poderá acompanhar as duas disputas no domingo: a da Fórmula 1, com Verstappen, Leclerc e Hamilton, e também quem está ganhando entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), na corrida presidencial de 2022.

Além disso, o Notícias da TV também informou que assim que a corrida acabar, os jornalistas Eduardo Oinegue, Rodolfo Schneider e Adriana Araújo participarão de um programa especial com análises sobre o resultado do segundo turno. A corrida deve levar por volta de uma hora.

Max Verstappen já é campeão da Fórmula 1, assim como a Red Bull, vencedora do Campeonato dos Construtores na temporada. Porém, a briga entre os pilotos nas pistas mais famosas do mundo continua em todo o vapor.

O que esperar do GP do México - Fórmula 1

Max Verstappen e a Red Bull são os grandes campeões da temporada 2022 na Fórmula 1. Porém, a competição ainda tem três corridas para cumprir.

Todos os vinte pilotos marcarão presença no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, neste fim de semana entre sexta, sábado e o domingo. Serão três treinos livres, o classificatório e a corrida no domingo, 30 de outubro.

Os treinos livres serão transmitidos pelo BandSports disponível na TV fechada, enquanto a BAND exibe o classificatório e a corrida do domingo para todo o Brasil ao vivo e de graça.

Na temporada passada, Max Verstappen levou a melhor e venceu o GP do México. Quem será o melhor este ano?

Horário das eleições no domingo

Antes de assistir à corrida da Fórmula 1, o torcedor deve se dirigir até a sua zona eleitoral para votar no segundo turno das eleições, seja também para governador ou apenas presidente.

Desde o primeiro turno, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmou que o horário oficial das eleições em 2022 segue o de Brasília. Por isso, algumas mudanças em estados foram realizadas.

No estado do Amazonas, os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutai, Tabatinga e São Paulo de Olivença terão votação das 6h da manhã no domingo até 16h, pelo horário local.

No Acre, a votação é das 6h até 16h (Horário Local). Já em Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a votação vai das 7h até 16h também no horário local. Em Fernando de Noronha moradores podem votar das 9h da manhã até as 18h do horário local.

O horário de Brasília segue normal, das 8h até 17h (Horário de Brasília.).

Confira o anúncio do TSE.

Votação em todo o país seguirá o horário de Brasília 🕐 Urnas eletrônicas ficarão abertas das 8h às 17h; cidades em fusos diferentes devem se adaptar ao horário da capital: https://t.co/DYpfZ2Zihe pic.twitter.com/1Dtfi6YwUm — TSE (@TSEjusbr) September 29, 2022

