Horário WSL Saquarema 2022 hoje: onde assistir etapa no Rio

Quer saber qual é o horário WSL Saquarema 2022 hoje? Os maiores nomes do surfe marcam presença no Rio de Janeiro neste domingo, 26 de junho, para a etapa de Saquarema no Circuito Mundial de Surfe. Nomes como Ítalo Ferreira, Tatiana Weston-Webb e Filipe Toledo estarão nas águas brasileiras disputando as oitavas e semifinais femininas.

Com transmissão pela TV fechada e nas mídias online e totalmente de graça, saiba qual é o horário da etapa de Saquarema hoje e onde assistir ao vivo.

Horário WSL Saquarema 2022 hoje ao vivo

A etapa de Saquarema hoje vai começar às 07h, sete horas da manhã, pelo horário de Brasília, diretamente do Rio de Janeiro.

O SporTV 3 é responsável por transmitir as emoções do surfe neste domingo. Porém, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura. O Globo Play, serviço de streaming, também transmite os confrontos finais da prova brasileira.

Para acompanhar de graça, o canal do WSL Brasil no Youtube exibe o evento completo, assim como o portal GE, da Rede Globo, no site oficial. Com as duas opções o torcedor tem acesso pelo site, aplicativo para celular, computador, tablet ou smart TV.

Tem brasileiro na briga pelo feminino e masculino em Saquarema!

Na semifinal do feminino, a brasileira Tatiana Weston-Webb é a única representante do país. Ela vai lutar em busca da melhor nota contra Carissa Moore, havaiana favorita. Na outra chave estão a francesa Johanne Defay contra a também havaiana Gabriela Bryan.

Quem vencer das semis vai para a final.

Carissa Moore (HAV) x Tatiana Weston-Webb (BRA)

Johanne Defay (FRA) x Gabriela Bryan (HAV)

Nas oitavas de final do masculino, Ítalo Ferreira, campeão olímpico em Tóquio em 2021, é o destaque da prova no Rio de Janeiro. Neste domingo ele vai enfrentar Michael Rodrigues, outro brasileiro. Quem vencer vai disputar as quartas de final diante de Miguel Pupo, brasileiro, ou o norte-americano Nat Young.

Mateus Herdy é outro brasileiro na etapa de Saquarema, mas contra Jack Robinson, australiano. Caio Ibelli contra Samuel Pupo, outra disputa de brasileiros, Yago Dora diante de Ethan Ewin, da Austrália, e para fechar a participação do Brasil tem Filipe Toledo contra Miguel Tudela, do Peru.

Como funciona o Mundial de Surf?

O Mundial de Surf tem onze provas durante todo o ano. A temporada começou em 29 de janeiro, com previsão de terminar entre 8 e 16 de setembro com a grande decisão nas águas de Trestles, nos Estados Unidos.

São trinta e seis surfistas na disputa masculina e dezoito na feminina, dependendo do chaveamento e confrontos de cada uma das competições. No surf masculino as baterias duram mais já que são mais competidores, com até doze baterias de dois ou três surfistas onde os melhores avançam para as oitavas de final.

No feminino, as duas melhores surfam nas ondas em busca das melhores notas para alcançarem as oitavas enquanto a terceira avança para as eliminatórias.

Entretanto, no meio da competição, o número de competidores cai para 24 homens e 12 mulheres a partir da sexta etapa. Lembrando que os 22 surfistas classificados no ranking masculino e as 10 melhores do feminino já estarão classificados para o CT 2023 e disputarão as cinco últimas etapas com duas repescagem em cada categoria.

Confira quais são as provas que faltam no calendário.

– Corona Open J-Bay (12 de julho até 21 de julho)

– Tahiti Pro (11 de agosto até 21 de agosto)

– RIP Curl WSL Finals nos EUA (8 de setembro até 16 de setembro)

