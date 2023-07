Horários do GP da Bélgica 2023: treinos, sprint e corrida

Prepare-se para acelerar os motores com os pilotos da Fórmula 1 neste fim de semana. O GP da Bélgica será disputado entre os dias 28, 29 e 30 de julho, no Circuito Spa-Francorchamps, com treinos, sprint e a corrida para fechar com chave de ouro. Confira os horários e a programação completa e como assistir.

Relembre como foi o GP da Bélgica em 2022, com a vitória de Max Verstappen.

Programação do GP da Bélgica 2023

O Grande Prêmio da Bélgica neste fim de semana é formado por um treino livre, dois classificatórios, sprint race e a corrida no domingo, no Circuito Spa-Francorchamps.

A programação começa bem cedo na sexta-feira, 28 de julho, com o treino livre. Em seguida, o qualificatório vai definir o grid de largada para a corrida de domingo. No sábado, o tradicional treino classificatório vai formar a classificação para a sprint e, mais tarde, a sprint será realizada.

Este ano a Fórmula 1 decidiu alterar a programação da sprint. O treino classificatório que define o grid de largada acontecerá na sexta-feira, enquanto a sprint não tem mais nenhuma influência com o GP do domingo, ou seja, serve apenas como uma corrida de entretenimento.

Confira a seguir a programação do GP da Bélgica 2023.

SEXTA-FEIRA, 28 DE JULHO:

08h30 - treino livre 1

12h - treino classificatório

SÁBADO, 29 DE JULHO:

07h - treino classificatório do sprint

11h30 - sprint race

DOMINGO, 30 DE JULHO:

10h - GP da Bélgica 2023

O que é o sprint na Fórmula 1?

A sprint race é uma corrida simples e rápida de 100km (aproximadamente 30 minutos), realizada no sábado. O Grande Prêmio do Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Catar, Estados Unidos e Brasil receberão as print em 2023 sob o novo formato.

Diferente da temporada passada, a sprint não tem mais nada a ver com a corrida de domingo. A sprint será apenas uma corrida normal, com pontuação para os oito primeiros, mas sem influenciar no GP da Bélgica. Mais cedo no sábado um treino qualificatório no formato tradicional será feito para definir o ponto de largada de cada piloto.

Aí, mais tarde no sábado, os pilotos vão disputar uma corrida de 30 minutos no circuito. O primeiro colocado ganha 8 pontos, o segundo 7, o terceiro 6 e assim sucessivamente até o oitavo colocado ganhar um. É apenas entretenimento, não vale nada para a disputa de domingo.

Na temporada passada, a sprint substituiu o treino classificatório em algumas provas. Agora, o treino é realizado na sexta e, aí, no sábado, fica para a sprint race.

Conheça o Circuito de Spa-Francorchamps

Localizado em Stavelot, na Bélgica, o Circuito de Spa-Francorchamps, com 7.004 quilômetros será o palco do Grande Prêmio da Bélgica neste fim de semana. Serão 44 voltas na pista com todos os vinte pilotos, além dos treinos e da sprint race.

A pista original foi construída em 1921, sob os designers de Jules de Thier e Henri Langlois van Ophem entre vias públicas das cidades de Malmedy, Stavelot e Francorchamps. Já a pista que cnhecemos hoje foi construída em 1979, tornando-see o mais longo do calendário.

O primeiro GP da Bélgica na história aconteceu em 1950, justamente na primeira edição do Mundial com a vitória de Juan Manuel Fangio, na Alfa Romeo.

Com 19 curvas, o circuito tem longas retas e curvas rápidas com grandes desafios aos pilotos. O cenário da cidade belga ao fundo é o charme do Spa-Francorchamps.

Qual a pontuação dos pilotos de Fórmula 1?

Max Verstappen lidera a classificação dos pilotos na Fórmula 1 com vantagem. O atual bicampeão do torneio mundial de automobilismo caminha para o seu terceiro título na modalidade.

1) Max Verstappen (Red Bull) - 281 pontos

2) Sergio Perez (Red Bull) - 171 pontos

3) Fernando Alonso (Aston Martin) - 139 pontos

4) Lewis Hamilton (Mercedes) - 133 pontos

5) George Russell (Mercedes) - 90 pontos

6) Carlos Sainz (Ferrari) - 87 pontos

7) Charles Leclerc (Ferrari) - 80 pontos

8) Lando Norris (McLaren) - 60 pontos

9) Lance Stroll (Aston Martin) - 45 pontos

10) Esteban Ocon (Alpine) 31 pontos

11) Oscar Piastri (McLaren) - 27 pontos

12) Pierre Gasly (Alpine) - 16 pontos

13) Alexander Albon (Williams) - 11 pontos

14) Nico Hulkenberg (Haas) - 9 pontos

15) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 5 pontos

16) Zhoui Guanyu (Alfa Romeo) - 4 pontos

17) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 2 pontos

18) Kevin Magnussen (Haas) - 2 pontos

19) Logan Sargeant (Williams) - 0 pontos

20) Nyck De Vries (AlphaTauri) - 0 pontos

21) Daniel Ricciardo (AlphaTauri) - 0 pontos

Leia também:

Qual foi a última vez que Lewis Hamilton ganhou na F1?

Saiba quem são as esposas e namoradas dos pilotos da Fórmula 1