Horários do UFC hoje: luta principal é pelo cinturão - 16/9

Conhecida como a cidade do pecado, a popular Los Angeles será o palco da revanche entre a atual campeã Alexa Grasso e Valentina Shevchenko na luta principal pelo cinturão peso-mosca neste sábado, 16/09. O Noche UFC começa às 20h (de Brasília) e segue por toda a madrugada com o card preliminar e principal.

Onde assistir a luta do UFC hoje?

O card preliminar começa às 20h e terá as três primeiras lutas transmitidas de graça no canal do UFC Brasil no Youtube, além do UFC Fight Pass. Mais tarde, o card principal tem início às 23h, em Las Vegas, e será exclusivamente transmitido pelo pay-per-view Fight Pass para assinantes.

Acesse www.ufcfightpass.com.br, clique em 'assine' no centro da tela escrito em vermelho e branco, e escolha o plano por R$ 24,90 por mês ou anual R$ 298 para assistir as lutas do UFC neste sábado. O pay-per-view da liga tem compatibilidade com smartv, celular e tablets.

O evento de hoje homenageia a independência do México com o nome de 'Noche UFC', comemorado em 16 de setembro no país situado entre os Estados Unidos e a América Central. A T-Mobile Arena tem capacidade para 20 mil pessoas.

A mexicana Alexa Grasso, 30 anos, é a dona do cinturão peso-mosca. Traz 16 vitórias e três derrotas em seu cartel, sendo cinco delas no primeiro round e quatro por nocaute, além de marcar a sequência de cinco vitórias seguidas na liga de artes marciais. Alexa vem de vitória contra a brasileira Viviane Araujo, em outubro do ano passado.

Já Valentina Shevchenko, nascida em Quirguistão, é uma lutadora peso-mosca no UFC de 35 anos. Valentina tem muita experiência no octógono, com 23 vitórias e quatro derrotas, com sete delas por defesa de título e oito por nocaute. Em janeiro do ano passado ela ganhou de Taila Santos em luta com cinco rounds.

Veteranas no UFC, não há favorita entre Alexa e Valentina principalmente por tratar-se de briga por cinturão. A luta principal está prevista para cinco rounds, enquanto as demais tem apenas três rounds.

Horário: a partir das 20h (de Brasília)

Local: T-Mobile, em Las Vegas, Estados Unidos

Onde assistir: UFC Fight Pass

VEJA: Próxima luta de Whindersson Nunes no boxe em 2023 está marcada

UFC hoje card completo

Ao todo, o card do UFC traz hoje 11 lutas lutas, sendo a principal entre a mexicana Alexa Grasso e a quirguiz-peruana Valentina Shevchenko vale o cinturão peso-mosca na temporada. A disputa desse sábado começa às 20h.

Card Principal - 23 horas (UFC Fight Pass)

Cinturão peso-mosca: Alexa Grasso x Valentina Shevchenko

Peso meio-médio: Kevin Holland x Jack Della Maddalena

Peso-galo: Raul Rosas Jr. x Terrence Mitchell

Peso-leve: Daniel Zellhuber x Christos Giagos

Peso-pena: Fernando Padilla x Kyle Nelson

Card Preliminar - 20 horas (UFC Fight Pass)

Peso-palha: Loopy Godinez x Elise Reed

Peso-médio: Roman Kopylov x Josh Fremd

Peso-mosca: Edgar Chairez x Daniel "Miojo" Lacerda

Peso-mosca: Tracy Cortez x Jasmine Jasudavicius

Peso-leve: Alex Reyes x Charlie Campbell

Peso-palha: Josefine Knutsson x Marnic Mann

Quem é Daniel Lacerda no UFC?

O único brasileiro no Noche UFC deste sábado é Daniel Lacerda, ou 'Daniel Miojo' como é conhecido na liga de artes marciais. Amigo de Charles Do Bronx, o atleta vai encarar o mexicano Edgar Chairez no peso-mosca, no card preliminar logo após a luta entre Tracy Cortez e Jasmine Jasudavicius, sem previsão exata de início.

Daniel, de 27 anos, nasceu em Valença, na Bahia. Estreou na liga com derrota para Jeffrey Molina em 23 de outubro de 2021, no UFC Fight Night em Las Vegas. Desde que estreou, perdeu também para Francisco Figueiredo, Victor Altamirano e CJ Vergara na categoria, sem vitórias no cartel.

O atleta está no esporte desde 2017, com 11 vitórias e cinco derrotas, seis por finalização e cinco por nocaute. A vitória coloca o brasileiro em uma melhor posição no ranking do peso-mosca masculino do UFC, liderado por Alexandre Pantoja.

Leia também: Anderson Silva: os recordes e o legado de uma lenda do UFC