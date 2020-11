Inter de Milão x Real Madrid: onde assistir ao jogo da Champions League

A Inter de Milão recebe nesta quarta-feira (25), às 17h, o Real Madrid, pela quarta rodada do grupo B na Champions League, no Estádio Giuseppe Meazza. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Com o grupo completamente embolado, ambas as equipes possuem chances de avançarem até a próxima fase. O Real quer a classificação a todo custo, mas, para isso, precisa vencer. Para a equipe italiana, uma vitória em casa significaria a volta por cima.

Inter de Milão x Real Madrid: onde assistir?

O jogo entre Inter de Milão x Real Madrid possui transmissão do Facebook do Esporte Interativo, às 17h (Horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

O Real aparece em terceiro lugar no grupo B, com quatro pontos, tendo uma vitória, um empate e uma derrota. Se vencer, fica mais próximo das oitavas. Porém, se o time ucraniano sair na frente, aí certamente pode ter seus planos arruinados.

No Campeonato Espanhol, ocupa o 4º lugar, com dezessete pontos, mas com um jogo a menos.

Para a Inter, a situação é ainda mais difícil. Para avançar até a próxima fase, precisa vencer todos os jogos e torcer para o Real tropeçar. Contudo, no Campeonato Italiano, está em 5º, com quinze pontos.

Possíveis escalações de Inter de Milão x Real Madrid

Vecino, Stefano Sensi e Pinamonti seguem indisponíveis para o treinador Conte. Todavia, Kolarov e Brozovic estão isolados por testarem positivo para covid-19.

Enquanto isso, Lukaku, que marcou no final de semana, e Lautaro, devem ser as principais armas do ataque.

Provável Inter de Milão: Handanovic; Skriniar (D’Ambrosio), de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Perisic (Young); Lautaro Martinez, Lukaku .

Zidane não tem a sua disposição Sergio Ramos, Jovic, Odriozola, Valverde e Benzema, já que não foram sequer relacionados. Militão também não aparece no plantel, visto que ainda se recupera da covid-19.

Assim, a dúvida fica principalmente no ataque, com Asensio, Vinicius Jr, Mariano e Rodrygo como possíveis opções.

Provável Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Hazard, Asensio, Vinicius Jr.

Confira todos os jogos desta quarta na Champions

Além do confronto entre Inter de Milão x Real Madrid, outros sete jogos acontecem nesta terça.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Olympiacos x Manchester City – 14h55 – Canal TNT e Facebook Esporte Interativo

Borussia Monchengladbach x Shakhtar Donetsk – 14h55 – Canal Space

Olympique x Porto – 17h – EI Plus

Liverpool x Atalanta – 17h – TNT

Bayern x RB Salzburg – 17h – Facebook Esporte Interativo

Atlético de Madrid x Lokomotiv Moscou – 17h – Canal Space

Ajax x Midtjylland – 17h – EI Plus