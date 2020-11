Jemerson no Corinthians: conheça o novo reforço alvinegro

O zagueiro Jemerson, de 28 anos, rescindiu seu contrato com o Monaco e já está no Brasil para acertar com o Corinthians. Assim, o jogador com passagem pela seleção brasileira deverá fechar acordo com o alvinegro até junho de 2021. Jemerson não vinha sendo aproveitado no clube francês, e por isso aceitou ganhar menos para voltar a jogar no Brasil.

O clube paulista, portanto, vai desembolsar 680 mil euros (cerca de 4,5 milhões) para ficar com o jogador. Segundo o portal UOL, a quantia será parcelada até o fim do contrato e inclui os salários do zagueiro.

“É uma oportunidade boa. Quando a pessoa fica muito tempo parada e aparece uma oportunidade dessas, não pode deixar escapar. O Corinthians é um time enorme mundialmente, não pensei duas vezes”, declarou Jemerson ao GE.com após desembarcar no Brasil.

Carreira de Jemerson

Nascido na cidade de Jeremoabo, no norte da Bahia, Jemerson começou a carreira no Confiança, de Sergipe. Em 2010, no entanto, ele foi para a base do Atlético-MG após se destacar na Copa São Paulo de juniores aos 17 anos.

Assim, no ano seguinte, Jemerson foi campeão da Taça BH de futebol júnior pelo Galo. Mas, no começo de 2012, o zagueiro foi emprestado para o Democrata de Sete Lagoas. De volta ao Atlético-MG na metade do ano, ele se juntou ao elenco profissional comandado pelo técnico Cuca.

No entanto, a estreia de Jemerson entre os profissionais do Galo só aconteceu em 2013. Assim, ele participou da campanha vitoriosa do time mineiro na Copa Libertadores de 2013, fazendo parte do elenco que tinha nomes como Ronaldinho Gaúcho, Tardelli e Jô.

Após vencer também a Recopa Sul-Americana em 2014, Jemerson virou titular depois que o zagueiro Réver se lesionou. Começava, então, o seu auge como jogador do Atlético-MG. Na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, ele formou a zaga ao lado de Leonardo Silva e ajudou o time a vencer o Cruzeiro por 3 a 0 no placar agregado.

Depois que acumulou boas atuações ao longo de 2015, Jemerson foi eleito para a seleção do prêmio Craque do Brasileirão como um dos melhores zagueiros do torneio, ao lado de Gil, do Corinthians. Dessa forma, no final daquele ano, ele recebeu sua primeira convocação para a seleção brasileira, pois o técnico Dunga o chamou para o lugar do lesionado David Luiz.

Monaco e seleção brasileira

Jemerson então começou a chamar a atenção do mercado europeu, e clubes como Porto e Juventus chegaram a sondar o Atlético-MG. Mas foi o Monaco, da França, que conseguiu contratar o zagueiro por 11 milhões de euros. Na época, em janeiro de 2016, era o equivalente a R$ 48 milhões.

Pelo Monaco, Jemerson disputou 153 jogos e conquistou o título do Campeonato Francês da temporada 2016/2017. Na mesma temporada, aliás, o time chegou às semifinais da Champions League. Afinal, o Monaco ainda contava com nomes como Fabinho, hoje no Liverpool, e Mbappé, astro do PSG.

Enquanto defendia o Monaco, Jemerson disputou suas duas únicas partidas pela seleção brasileira. Convocado por Tite, ele entrou no segundo tempo da goleada contra a Austrália no amistoso disputado em julho de 2017. Meses depois, em vitória sobre o Japão, ele foi titular da zaga ao lado de Thiago Silva.

Jemerson no Corinthians

Com a chegada do técnico Nico Kovac ao Monaco, Jemerson perdeu espaço no elenco e não joga há nove meses. Assim, sua última partida foi no final de janeiro, na derrota para o Saint-Étienne pela Copa da França. Por isso, o zagueiro ainda não tem data para estrear no Corinthians, pois precisa recuperar o ritmo de jogo.

Jemerson chega ao Corinthians para tentar reestruturar a defesa do time de Vágner Mancini depois da lesão de Danilo Avelar. Dessa forma, o zagueiro é o 12º reforço do alvinegro em 2020. Na metade do ano que vem, quando o contrato acabar, o clube e os representantes do jogador voltarão a se reunir para discutir uma possível renovação com reajuste de salários.