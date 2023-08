Jogo do Corinthians futsal hoje: onde assistir Praia Clube x Corinthians (4/8)

O time do Corinthians de futsal entra em quadra nesta sexta-feira, 04 de agosto, para enfrentar o Praia Clube na Arena Praia, em Uberlândia, pela 18ª rodada da Liga Nacional de Futsal. O duelo tem início às 20h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

O Timão ocupa a 12ª posição da classificação enquanto o Praia está em 13º, com uma diferença de dois pontos.

Como assistir o jogo do Corinthians futsal hoje?

O jogo do Corinthians de futsal nesta sexta-feira, 4, vai começar às 20h (de Brasília), e terá transmissão na LNF TV, disponível na plataforma NSports para assinantes. A assinatura do pay-per-view custa R$ 99,90.

O Corinthians vem de derrota para o Jaraguá, ocupando o meio da classificação com 23 pontos. Já o Praia venceu o Assoeva no fim de semana e conseguiu uma melhor posição enquanto luta para permanecer na parte de cima e, claramente, na zona de classificação para a próxima fase.

O Timão deve entrar em quadra com o time composto por Lucas Oliveira; Lucas Martins, Bazzinho, Daniel e Deives.

Horário: 20h (de Brasília)

Arbitragem: Wenderson Junior da Silva Lima

Local: Arena Praia, em Uberlândia

Onde assistir jogo do Corinthians no futsal hoje: N Sports

O que significa a sigla LNF?

A LNF é a Liga Nacional de Futsal, responsável por reunir equipes de sete diferentes estados do Brasil: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Em 1996 a CBFS, a Confederação Brasileira de Futsal, criou a Liga Futsal sob referências do modelo norte-americano de ligas na categoria. No entanto, foi em 2014 que as 20 franquias decidiram se unir para formar a LNF, independente da CBFS, tornando-se a mais disputada da América do Sul.

O documento foi assinado por todas as franquias sob supervisão do presidente da CBFS, Renan Pimentel, para aprovar a criação da LNF. Grandes nomes já passaram pela liga como Falcão, Índio, Pablo, Schumacher, Fininho e Manoel Tobias.

Segundo o site da LNF, os campeões são credenciados para disputar torneios como a Libertadores e o Intercontinental de Clubes.

Classificação da LNF atualizada do Futsal

Vinte e quatro equipes disputam a temporada da LNF durante a primeira fase. As 16 melhores colocadas avançam para a segunda fase, ou oitavas de final, seguido das quartas de final, semifinal e a final.

1 Magnus - 41 pontos

2 Joinville - 39 pontos

3 Atlântico - 37 pontos

4 Cascavel - 34 pontos

5 Jaraguá - 32 pontos

6 ACBF - 29 pontos

7 Santo André Intelli - 28 pontos

8 Tubarão - 26 pontos

9 Minas - 25 pontos

10 Foz Cataratas - 24 pontos

11 Joaçaba - 23 pontos

12 Corinthians - 23 pontos

13 Praia Clube - 21 pontos

14 Assoeva - 20 pontos

15 Pato - 19 pontos

16 Umuarama - 19 pontos

17 Marreco - 19 pontos

18 São José - 18 pontos

19 Esporte Futuro - 18 pontos

20 Campo Mourão - 16 pontos

21 Blumenau - 12 pontos

22 Taubaté - 10 pontos

23 São Lourenço - 10 pontos

24 Brasília - 8 pontos

