Leeds x Leicester: saiba onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

O Leeds recebe o Leicester nesta segunda (02), no Estádio Elland Road, na Inglaterra, pela sétima rodada do Campeonato Inglês. Assim, saiba onde assistir ao confronto.

A partida pode mudar completamente a parte de cima da tabela do Inglês, já que, se vencer, o Leicester pula para segundo, com quinze pontos.

Leeds x Leicester: onde assistir?

A partida tem transmissão do canal ESPN Brasil, da tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Situação atual das equipes

A equipe visitante, além de jogar o torneio nacional, também participa da Liga Europa, onde é vice do grupo G, com seis pontos, com duas vitórias. Na última quinta (29), venceu o AEK Atenas por 2 a 1.

Neste momento, o Leicester ocupa o 8º lugar, com doze pontos. Se vencer, vai à quinze, alcançando as primeiras colocações da tabela. Dessa maneira, são quatro vitórias e duas derrotas.

Por outro lado, o Leeds está em 12º, com dez pontos, a princípio com três triunfos, um empate e duas derrotas.

Possíveis escalações entre Leeds x Leicester

Brendan Rodgers, técnico do Leicester, não tem Castagne que, lesionado, só retorna depois da pausa internacional, segundo informações do site oficial do clube.

Todavia, Soyuncu, Wilfred Ndidi, Amartey e Ricardo Pereira também estão fora por motivo de lesão.

Provável Leicester: Schmeichel; Fofana, Evans, Fuchs; Justin, Mendy, Tielemans, Albrighton; Maddison, Vardy, Praet.

Já Marcelo Bielsa pode contar com Liam Cooper, já recuperado de lesão sofrida em partida com a Seleção da Escócia.

Entretanto, Kalvin Phillips, Diego Llorente, Forshaw e Berardi não podem entrar em campo por estarem machucados.