Lewis Hamilton no Brasil: horário e como assistir entrega de título

Lewis Hamilton no Brasil: horário e como assistir entrega de título

Lewis Hamilton desembarca em Brasília nesta segunda-feira, 07 de novembro, para receber o título de cidadão honorário do Brasil na Câmara dos Deputados, capital do país. O evento tem início às 14h (horário de Brasília) com a presença de deputados da casa e homenagens ao piloto. No fim de semana, o heptacampeão disputa o Grande Prêmio de São Paulo em Interlagos.

Horário da entrega do título de Lewis Hamilton

A entrega do título honorário para Lewis Hamilton nesta segunda vai começar às 14h (Horário de Brasília), de acordo com documentos publicados no site da Câmara Federal.

O piloto inglês não se pronunciou nas redes sociais, mas a casa da capital brasileira confirmou para a CNN que Hamilton estará presente para receber o título. Após o evento na Câmara, Lewis deve se reunir na Embaixada Britânica com líderes de movimentos negros e sociais, segundo o Metrópoles.

O título foi concedido para o heptacampeão em junho de 2022, após Hamilton vencer o Grande Prêmio do Brasil e homenagear Ayrton Senna com o mesmo gesto que o brasileiro costumava fazer ao levantar a bandeira entre a pista de Interlagos.

+ Qual é a fortuna de Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1

Como assistir entrega de título para Lewis Hamilton?

O torcedor pode acompanhar a entrega do título brasileiro para Lewis Hamilton na TV Câmara no Youtube, de graça no canal para todo o Brasil.

O Youtube está disponível de graça para o público. Dá para assistir no site, pelo aplicativo no celular, tablet, computador e até mesmo na smartv sem precisar se cadastrar ou pagar por isso. Se preferir, você também pode acompanhar no site da Câmara (www.camara.leg.br).

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Brasília, Distrito Federal

Onde assistir: TV Câmara no Youtube

+ VÍDEO: Rayssa Leal é campeã do mundial de skate 2022; assista manobra

O que é o título de cidadão honorário do Brasil

Em junho de 2022, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de André Figueiredo (PDT-CE) que concede ao piloto britânico o título de cidadão honorário do Brasil. Segundo o relator, um dos principais motivos foi a homenagem do heptacampeão para Ayrton Senna após vencer o GP de São Paulo em Interlagos.

Assim que cruzou a linha de chegada, Hamilton levantou a bandeira brasileira de seu carro e correu por Interlagos para celebrar o país, repetindo o gesto que Senna fazia sempre que vencia as provas na Fórmula 1. O britânico possui sete títulos da elite do automobilismo.

Lewis sempre se mostrou um grande fã do piloto brasileiro. Ele nasceu em Stevenage, no Reino Unido. Sua mãe, Carmen, e o pai, Anthony, se separaram quando ele tinha apenas dois anos. Aos 12 anos ele se mudou para Londres para morar com o pai e a madrasta Linda e, desde então, mostra toda a sua paixão por automobilismo em conquistar de títulos e mais títulos.

Ao ter a proposta aceita na Câmara dos Deputados, o piloto da Mercedes agradeceu o carinho dos brasileiros e mostrou-se satisfeito em receber a honraria.

Confira o anúncio do deputado.

AGORA É OFICIAL! 🇧🇷✊🏼 Lewis Hamilton é cidadão honorário do Brasil! Câmara aprovou nosso projeto que concede a honraria ao piloto da F1 @LewisHamilton. pic.twitter.com/loX20Hzuys — André Figueiredo🌹🇧🇷💉 (@andrepdt12) June 9, 2022



Leia também:

Próxima corrida da Fórmula 1 vai ser no Brasil; veja a data e onde assistir

Casimiro vai transmitir jogos da Copa do Mundo de graça

Quando sai a convocação para Copa do Mundo 2022 da Seleção Brasileira