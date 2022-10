Lutas do UFC hoje ao vivo: horário e onde assistir Grasso x Araújo – 15/10

Confira todas as lutas do UFC hoje. Foto: Reprodução / UFC Brasil

Após uma semana de folga, o UFC está de volta! Neste sábado, Alexa Grasso e a brasileira Viviane Araújo disputam na luta principal pela categoria peso-mosca direto de Las Vegas, nos Estados Unidos. Com transmissão ao vivo, o UFC hoje começa às 17h (Horário de Brasília).

Não tem briga por cinturão neste sábado no UFC Vegas 62. Porém, quatro brasileiros estão presentes na programação. As lutas são divididas entre Card Preliminar e o Principal.

Horário do UFC hoje ao vivo

O UFC hoje começa às 17h (Horário de Brasília), direto de Las Vegas, nos Estados Unidos, com todas as brigas do Card Preliminar.

Mais tarde, o Card Principal tem início a partir das oito da noite (horário de Brasília), com a luta entre Alexa Grasso e Viviane Araújo.

O canal Combate é o responsável por transmitir com exclusividade as lutas neste sábado do UFC Vegas 62. Por valor extra, dá para assistir através de operadoras de TV por assinatura como Sky, Claro, Oi e Vivo. O valor fica em R$ 39,90 ao mês.

As duas primeiras lutas do sábado serão transmitidas de graça através do UFC Brasil no Youtube. Basta sintonizar o aplicativo ou através do navegador para assistir.

Quais são as lutas do UFC hoje Card Completo

O UFC Vegas 62 apresenta seis lutas no Card Preliminar e cinco no Principal neste sábado, 15 de outubro, direto de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos.

O destaque fica para o duelo entre brasileiros de Joanderson Brito e Lucas Alexander, pela categoria peso-pena. Depois, no principal, a luta entre Alexa Grasso e Viviane Araújo promete agitar o fim de semana. No octógono mais famoso do mundo, não tem briga por cinturão.

A mexicana Alexa é a atual 5ª colocada no ranking da modalidade com cinco vitórias seguidas, enquanto Viviane é a 6ª, vindo de triunfo em cima de Andrea Lee. Porém, na penúltima luta, perdeu para Katlyn Chookagian, o que pode pesar para a brasileira.

Confira a seguir o Card completo do UFC hoje.

CARD PRELIMINAR – 17h

Peso-galo (até 61,2 kg): Mana Martinez (61,6 Kg) x Brandon Davis

Peso-médio (até 83,9 Kg): Nick Maximov (84,1 Kg) x Jacob Malkoun

Peso-pena (até 65,7 Kg): Joanderson Brito (66,2 Kg) x Lucas Alexander

Peso-palha (até 52,1 Kg): Piera Rodriguez (52,3 Kg) x Sam Hughes

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tatsuro Taira (57,1 Kg) x CJ Vergara

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Mike Jackson (77,1 Kg) x Pete Rodriguez

CARD PRINCIPAL – 20h

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alexa Grasso (56,9 Kg) x Viviane Araújo

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cub Swanson (61,2 Kg) x Jonathan Martinez

Peso-médio (até 83,9 Kg): Jordan Wright (83,9 Kg) x Dusko Todorovic

Peso-galo (até 61,2 Kg): Raphael Assunção (61,6 Kg) x Victor Henry

Peso meio-pesado (até 93 Kg): Misha Cirkunov (93,4 Kg) x Alonzo Menifield



