UFC hoje: qual o horário da luta Adesanya x Pereira e card completo (12/11)

Tem brasileiro na disputa pelo cinturão peso-médio no UFC hoje! Alex ''Poatan'' Pereira enfrenta o nigeriano Israel Adesanya na luta principal da noite pelo título da categoria direto do octógono no Madison Square Garden, em Nova York. Com início às 20h (horário de Brasília), saiba onde assistir ao UFC 281 para não perder nada do evento.

Além do embate entre Poatan e Israel, a luta co-principal da noite traz a disputa pelo cinturão peso-palha entre Carla Esparza e Zhang Weili programada para cinco rounds no octógono. Além disso, outros dois brasileiros estão presente no Card desta noite em Nova York.

Que horas começa o UFC hoje?

O UFC hoje começa às 20h (Horário de Brasília) com o Card Preliminar direto de Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos.

Mais tarde, o Card Principal só tem início à meia noite (horário de Brasília), de sábado para domingo.

Se você mora entre os estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ou em Fernando de Noronha, fique atento com a diferença de horário. As transmissões seguem o horário de Brasília.

O evento traz a luta principal entre o nigeriano Israel Adesanya e o brasileiro Alex Poatan, na busca pelo cinturão peso-médio da temporada. O torcedor deve se preparar para grandes disputas e muita emoção dentro do octógono mais famoso do mundo.

Qual canal vai passar o UFC hoje?

O UFC hoje vai passar no canal Combate, com início às 20h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo para todo o país.

Todas as lutas do UFC serão transmitidas com exclusividade pelo canal. Porém, só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Para obter a emissora na programação, o torcedor deve desembolar R$ 39,90 por mês.

No Card Preliminar, Rhoodes Lima narra o evento ao lado de Ana Hissa. Já o Principal contará também com Luciano Andrade e Fabrício Werdum.

As duas primeiras lutas da noite no Card Preliminar serão transmitidas de graça no canal do UFC Brasil no Youtube. Você pode assistir no computador pelo navegador ou no aplicativo pelo celular, tablet ou smartv.

Horário: 20h e 00h (Horário de Brasília)

Local: Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos.

Onde assistir: Combate

UFC hoje Card completo

Catorze lutas estão na programação do UFC 281 hoje. O evento será realizado em Nova York, direto do templo do esporte Madison Square Garden.

O nigeriano é o campeão dos médios, enquanto o brasileiro Alex é o quarto colocado na categoria. Os dois são conhecidos no kickboxing onde já se enfrentaram por duas vezes, com vitória de Potan nos dois embates.

O UFC é uma organização de Artes Marciais Mista, a maior em todo o mundo. Quer saber quais são as lutas no UFC hoje para assistir?

Confira a seguir o Card completo do UFC.

CARD PRELIMINAR - 20h

Peso-leve (até 70,3 Kg): Brad Riddell x Renato Moicano

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Dominick Reyes x Ryan Spann

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield Molly McCann

Peso-médio (até 83,9 Kg): Andre Petroski x Wellington Turman

Peso-leve (até 70,3 Kg): Matt Frevola x Ottman Azaitar

Peso-palha (até 52,1 Kg): Karolina Kowalkiewicz x Silvana Gomez Juarez

Peso-pena (até 65,7 Kg): Michael Trizano x Seung Woo Choi

Peso-galo (até 61,2 Kg): Julio Arce x Montel Jackson

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Carlos Ulberg x Nicolae Negumereanu

CARD PRINCIPAL - 00h

Cinturão peso-médio (até 83,9 Kg): Israel Adesanya x Alex Poatan

Cinturão peso-palha (até 52,1 Kg): Carla Esparza x Zhang Weili

Peso-leve (até 70,3 Kg): Dustin Poirier x Michael Chandler

Peso-galo (até 61,2 Kg): Frankie Edgar x Chris Gutierrez

Peso-leve (até 70,3 Kg): Dan Hooker x Claudio Puelles

Confira a pesagem entre os atletas,

