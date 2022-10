Brasil x Sérvia neste sábado: qual o horário da final vôlei feminino 2022?

Em busca do ouro inédito, a Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia na final do Mundial de vôlei feminino neste sábado, a partir das 15h (horário de Brasília), direto de Apeldoorn, na Holanda. Com transmissão na TV aberta, confira as informações de Brasil x Sérvia vôlei feminino horário e onde assistir.

Horário do jogo de vôlei feminino entre Brasil x Sérvia

Três semanas após o início do Campeonato Mundial Feminino de Voleibol da FIVB 2022 e 98 partidas na competição, o evento atinge seu clímax no sábado com dois confrontos para decidir os vencedores de ouro, prata e bronze.. O jogo entre Brasil e Sérvia hoje tem transmissão da Globo e SporTV 2, a partir das 15h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Itália e Estados Unidos disputam a prata.

Como assistir a final do Mundial de Vôlei ao vivo

Na TV aberta, a Rede Globo vai transmitir a final feminina de vôlei neste sábado de graça e ao vivo. Porém, fique atento e verifique se o jogo consta na programação da sua cidade ou estado. Luís Roberto narra ao lado dos comentaristas Fabi Alvim e de Nalbert, com todas as principais informações da disputa.

Outra opção é assistir no SporTV 2, canal disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Para quem é assinante, basta sintonizar e curtir. Aqui, Luiz Carlos Jr. e Carlão, de Walewska e Marco Freitas realizam a transmissão para todo o território brasileiro.

Para assistir online, basta acessar o GloboPlay, plataforma de streaming da Globo. Dá para acompanhar sem ser assinante, é só se inscrever com o e-mail ou através da conta no Facebook, Google ou Apple. Porém, a plataforma trabalha de acordo com a localização.

+ Contagem regressiva: quantos dias faltam para a Copa do Mundo em 2022

Como chega o Brasil na final do Mundial de vôlei feminino?

A equipe brasileira de Vôlei Feminino teve um longo processo para chegar até aqui. Foram várias e várias disputas por todas as fases.

Na primeira fase, terminou em segundo lugar no grupo D com quatro vitórias e apenas uma derrota, para o Japão na quarta rodada. Depois, na segunda fase pelo grupo E, ficou em segundo lugar novamente onde garantiu-se com quatro vitórias seguidas, incluindo a Itália, líder do grupo.

Assim, na fase do mata-mata, venceu o Japão nas quartas e a Itália na semifinal. Por isso, conquistou a oportunidade pela quarta vez de disputar a decisão.

A Sérvia, enquanto isso, está invicta na competição. Pelo grupo C na primeira fase venceu os cinco jogos, enquanto na segunda ficou novamente na liderança com quatro vitórias. Nas quartas de final bateu a Polônia e depois os Estados Unidos.

Quantos títulos do Mundial o Brasil tem?

O Brasil não tem títulos no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. A equipe comandada por José Roberto Guimarães disputa pela quarta vez a final do torneio em busca do primeiro ouro da história.

Por toda a competição, o elenco brasileiro contabiliza três medalhas de prata, ou seja vice-campeonato, e uma de bronze, todas conquistadas nos anos de 1994, 2006, 2010 e 2014, respectivamente. O time nunca alcançou a glória maior da modalidade e, por isso, tem uma nova oportunidade pela frente neste sábado.

A Sérvia, por outro lado, contabiliza um título mundial conquistado em 2018, ou seja, é a atual campeã. Em 2006, ficou em terceiro lugar.

A Rússia é a maior campeã da história do Mundial com sete títulos, enquanto Japão tem três taças já levantadas na premiação.