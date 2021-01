Com Tom Brady, Buccaneers enfrenta o Chiefs no Super Bowl 2021

O Super Bowl, maior evento esportivo do mundo, já conhece os dois finalistas. Neste domingo (24), as finais de Conferências Nacionais da NFL definiram os times campeões que garantiram o passaporte até o jogo final. O Buccaneers, de Tom Brady, derrotou o Green Bay Packers, enquanto o Kansas City Chiefs bateram o Buffalo Bills. Então, confira o caminho de cada equipe até aqui e saiba mais sobre o grande evento.

Tampa Bay Buccaneers joga em casa no Super Bowl LV

O primeiro classificado do dia foi o Tampa Bay Buccaneers, equipe do astro Tom Brady. Campeão da Conferência Nacional (NFC) contra o Green Bay Packers sob o placar de 31 a 26, o time disputará a final da NFL em casa, em Tampa na Flórida, sendo o primeiro time na história a jogar um Super Bowl em seu próprio estádio, informou o site oficial da NFL.

Na temporada regular, foram dezesseis jogos, com onze vitórias e cinco derrotas, incluindo para o próprio Kansas por 27 a 24 no dia 29 de novembro no ano passado. No Wild Cards, passou pelo Washington, depois os Saints na semifinal da Conferência e então chegando na final diante o Green Bay Packers.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Assim, a equipe joga o Super Bowl pela primeira vez desde a temporada de 2002/03, ano em que foi campeão.

Tom Brady em seu 10º Super Bowl

Com 43 anos de idade, Tom Brady segue fazendo história. Em sua primeira temporada jogando pela equipe da Flórida, o quarterback conquistou de primeira o passaporte para a final, sendo este o seu 10º Super Bowl. O atleta mais uma vez foi decisivo no jogo, complementando

Ademais, Brady venceu seis das nove vezes, sendo todas com o uniforme do New England Patriots, equipe que permaneceu por vinte anos. Enquanto jogava pela Universidade de Michigan, o marido de Gisele Bündchen foi selecionado pelo time do estado de Massachusetts em rodadas do Draft.

+ Tom Brady: 7 coisas que você provavelmente não sabia sobre ele

Kansas City Chiefs batem Buffalo Bills

Enquanto isso, na final da Conferência Americana (AFC), o Kansas City Chiefs venceu o Buffalo Bills por 38 a 24, jogando no Arrowhead Stadium em Missouri, garantindo a vaga no Super Bowl LV para enfrentar o Buccaneers.

A equipe de Patrick Mahomes chega em busca de seu segundo título consecutivo na final da NFL. Na temporada passada, o Chiefs venceram o San Francisco 49ers por 31 a 20 no Hard Rock Stadium em Miami conquistando o segundo título do Super Bowl na história do clube. Agora, pode trazer o terceiro para casa.

Pela temporada regular, a equipe de Kansas venceu catorze dos dezesseis jogos, perdendo então somente dois. Classificado direto para a semifinal da Conferência, bateu o Cleveland Browns por 22 a 17 e agora o Bills na noite de ontem.

Então, quando acontece o Super Bowl LV 2021?

Em todas as edições, o evento acontece no primeiro domingo de fevereiro. Este ano a grande final entre Buccaneers e Chiefs acontece no dia 7 de fevereiro, no Raymond James Stadium, na cidade de Tampa, na Flórida, com o horário definido às 20h30 aqui no Brasil. Com a pandemia do coronavírus ainda evidente no país, as autoridades da NFL garantiram que a capacidade de público será reduzida, sendo 20% da capacidade total do estádio.

No show do intervalo, o astro canadense The Weeknd, dono de hits como Can’t Feel My Face, Blinding Lights e Starboy, comandará a festa.

+ Super Bowl 2021: data, local e os favoritos para a decisão da NFL