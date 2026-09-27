NFL no Rio hoje: onde assistir Cowboys x Ravens ao vivo

Resumo | Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam neste domingo (27), no Maracanã, em um jogo que marca a estreia da NFL no Rio de Janeiro. A partida começa às 17h25 (horário de Brasília) e vale pela Semana 3 da temporada regular 2026.

O confronto coloca frente a frente duas franquias tradicionais da liga e acontece pela primeira vez no estádio mais conhecido do futebol brasileiro. Depois de duas edições realizadas em São Paulo, em 2024 e 2025, a NFL chega ao Rio com Cowboys e Ravens em busca da segunda vitória na temporada.

Onde assistir Cowboys x Ravens hoje

A transmissão no Brasil será feita por sportv, ge tv, ge.globo e NFL Game Pass no DAZN. A TV Globo também exibirá o show do intervalo, com apresentações de Ricky Martin e Pedro Sampaio.

A ge tv começa a cobertura às 15h25, enquanto o sportv inicia a transmissão às 17h. O confronto também estará disponível gratuitamente no ge.globo. Outra opção é o NFL Game Pass no DAZN, com transmissão ao vivo e conteúdo sob demanda.

A TV Globo exibirá o show do intervalo e, após o Fantástico, mostrará um compacto com os principais momentos da partida.

A programação especial faz parte da primeira edição do NFL Rio Game, que levou ativações da liga a diferentes pontos do Rio de Janeiro durante a semana que antecede a partida.

Cowboys e Ravens chegam com campanha igual

As duas equipes entram no Maracanã com uma vitória e uma derrota após as duas primeiras semanas da temporada.

O Dallas Cowboys perdeu na estreia para o New York Giants por 28 a 20, mas se recuperou na rodada seguinte ao derrotar o Washington Commanders por 37 a 20. Na vitória, Dak Prescott atingiu 249 passes para touchdown na carreira, tornando-se o recordista da franquia nesse fundamento.

Já o Baltimore Ravens também venceu sua primeira partida da temporada, mas acabou derrotado pelo New Orleans Saints na Semana 2, por 24 a 17. O resultado fez o time chegar ao jogo no Brasil também com campanha de 1-1.

E vale lembrar que o jogo reúne dois dos quarterbacks mais conhecidos da NFL: pelo lado dos Cowboys, Dak Prescott é a principal referência do ataque e chega ao Rio depois de estabelecer o novo recorde da franquia em passes para touchdown.

Nos Ravens, o destaque é Lamar Jackson, duas vezes eleito MVP da temporada regular, em 2019 e 2023. O quarterback é uma das principais armas ofensivas de Baltimore, especialmente pela capacidade de avançar tanto pelo jogo aéreo quanto correndo com a bola. (Globo Esporte)

As duas franquias somam sete títulos de Super Bowl: cinco dos Cowboys e dois dos Ravens. O último título de Dallas foi conquistado em 1995, enquanto Baltimore venceu pela última vez em 2013. (Globo Esporte)