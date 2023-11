Onde assistir a luta do Alex Poatan x Jiri Prochazka hoje - 11/11

Sete meses após perder o cinturão médio para Israel Adesanya, o brasileiro Alex Poatan está de volta ao octógono do UFC para brigar por um novo título: o de campeão meio-pesado. O UFC 295, com início às 20h (de Brasília), terá Poatan medindo forças com o tcheco Jiri Prochazka no Madison Square Garden, em Nova York.

Fique por dentro do card completo do UFC 295 hoje em Nova York

Onde vai passar a luta do Alex Poatan no UFC hoje?

A luta do Alex Poatan e Jiri Prochazka no UFC vai passar só no UFC Fight Pass, serviço de streaming da liga, sem transmissão em canais de televisão. Como é a última do luta do card principal, o embate entre o brasileiro e o tcheco só vai começar na madrugada de domingo (12), após às 00h (de Brasília).

Mais cedo, o card preliminar tem início às 20h (de Brasília) e será exibido também no Fight Pass. A boa notícia é que a liga libera as três primeiras lutas preliminares de graça no UFC Brasil no Youtube para todo o país.

O UFC 295 tem 13 lutas na programação, duas valendo cinturões em diferentes categorias e a presença de seis brasileiros, incluindo Alex Poatan.

Horário: a partir das 20h (de Brasília)

Local: Madison Square Garden, em Nova York

Onde assistir: UFC Fight Pass e Youtube (só as três primeiras preliminares)

Saiba quando será a luta de Popó e Bambam no boxe

Quem é Alex Poatan?

Alexsandro Pereira, ou Alex Poatan, passou por grandes dificuldades antes de alcançar a elite do UFC, a principal organização de MMA do planeta. Nascido na periferia de São Bernardo do Campo, em São Paulo, o atleta começou a trabalhar aos 12 anos em uma borracharia, e logo passou a ter sérias responsabilidades.

O atleta contou ao podcast de Fabricio Werdum, em 12 de agosto de 2022, que passou a ter problemas com a bebida muito cedo, o que atrapalhava o seu foco no trabalho. Para mudar de vida, foi aí que Alex decidiu procurar o esporte, em especial as artes marciais, tendo pensado também no futebol já que é o esporte mais popular do Brasil.

Poatan começou a praticar kickboxing em São Bernardo do Campo em 2009, mas o problema com a bebida ainda fazia parte do seu dia a dia. Foram quatro anos para deixar de beber, mas Alex conseguiu focar 100% nas artes marciais. Ele estreou no Campeonato Paulista e conseguiu ser campeão, participando do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Jogos Abertos com a ajuda financeira de amigos e familiares. No total, foram 28 lutas amadores de kickboxing, com 25 vitórias por nocaute e três derrotas, até estrear no profissional em 2011.

O apelido 'Poatan' foi adotado por Alex após o seu primeiro treinador, Belocqua Wera, lhe chamar assim. O técnico, conforme conta Alex no podcast de Fabricio Werdum, perguntou ao lutador sobre as suas origens e Poatan se interessou. Ao perguntar aos pais, o rapaz descobriu que seus avós eram indígenas. Poatan significa 'mão forte' ou até mesmo 'mão de pedra'.

Poatan estreou no UFC, principal organização de MMA do planeta, em 6 de novembro de 2021, contra Andreas Michailidis, na categoria peso-médio. Hoje, ele contabiliza 10 lutas na liga com oito vitórias e duas derrotas, sendo três no primeiro round e seis por nocaute.

Como está o ranking do peso meio-pesado no UFC?

Terceiro no ranking dos meio-pesados, Alex Poatan pode assumir a liderança e ultrapassar Jirí Prochazka, atual primeiro colocado, se vencer o embate deste sábado, 11, em Nova York. O título está vago porque Jamahal Hill, atual campeão, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles durante uma partida de basquete. Com isso, o cinturão fica sem dono na organização.

Com o título vago, é a vez de Jirí e Alex medirem forças para saber quem vai ser o novo campeão da categoria. Poatan vem de vitória contra Jan Błachowicz, enquanto o tcheco ganhou do brasileiro Glover Teixeira em julho de 2022, em Singapura.

Poatan, ex-campeão médio, pode conquistar o seu segundo título em uma categoria diferente no UFC.

Campeão: Jamahal Hill (título vago)

1) Jirí Prochazka

2) Magomed Ankalaev

3) Alex Pereira

4) Jan Błachowicz

5) Aleksandar Rakic

6) Nikita Krylov

7) Johnny Walker

8) Anthony Smith

9) Volkan Oezdemir

10) Ryan Spann

11) Khalil Rountree Jr.

12) Azamat Murzakanov

13) Dominick Reyes

14) Alonzo Menifield

15) Dustin Jacoby

Leia também:

Relembre o legado de Anderson Silva no UFC