Onde assistir ao UFC Canadá hoje? Veja horário e todas as lutas; brasileiro no card

Onde assistir ao UFC Canadá hoje? Veja horário e todas as lutas; brasileiro no card

O UFC Canadá movimenta o octógono neste sábado (17), com um card que reúne nomes conhecidos do MMA e apenas um brasileiro em ação. O evento será realizado em Edmonton, no Canadá, e terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Paramount+, serviço de streaming que exibe as lutas a partir das 18h, pelo horário de Brasília.

O card principal tem início previsto para as 21h, enquanto os confrontos preliminares abrem a programação. Entre os destaques da noite está o brasileiro Jhonata Diniz, que enfrenta o canadense Tanner Boser pela categoria dos pesos-pesados.

Onde assistir ao UFC Canadá hoje?

Os fãs de MMA poderão acompanhar todas as lutas do UFC Canadá pelo Paramount+. A plataforma transmite o evento com exclusividade no Brasil, com início da programação às 18h deste sábado.

A participação brasileira no UFC Canadá ficará por conta de Jhonata Diniz. O peso-pesado curitibano encara Tanner Boser, representante do país anfitrião, no card preliminar do evento.

O confronto representa uma oportunidade para Diniz voltar a vencer depois de sofrer uma derrota em sua apresentação anterior. Diante de um adversário que luta em casa, o brasileiro tenta recuperar o embalo e ganhar espaço na divisão dos pesos-pesados do Ultimate.

Boser, por sua vez, terá o apoio do público canadense em Edmonton. O duelo promete ser um dos pontos de atenção para os torcedores brasileiros que acompanharem a programação.

A luta principal do UFC Canadá será disputada entre Mike Malott e Joaquin Buckley, pela categoria dos meio-médios, que reúne atletas com limite de peso de 77 kg.

Malott volta a protagonizar um evento em seu país natal, desta vez diante do norte-americano Buckley. Os dois lutadores são conhecidos pelo estilo agressivo, característica que aumenta a expectativa em torno do confronto.

O retorno do UFC ao Canadá ocorre meses depois da última passagem da organização pelo país, em 18 de abril, quando o evento foi realizado em Winnipeg e também teve Malott como protagonista da luta principal.

Card principal — a partir das 21h

Confira os confrontos programados para o evento deste sábado.

Joaquin Buckley x Mike Malott

Erin Blanchfield x Jasmine Jasudavicius

Kyle Nelson x Cristian Perez Gonzalez

Marc-André Barriault x Kyle Daukaus

Louis Jourdain x Timmy Cuamba

Mandel Nallo x Nate Landwehr

Card preliminar — a partir das 18h