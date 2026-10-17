Onde assistir ao UFC Canadá hoje? Veja horário e todas as lutas; brasileiro no card
Confira os horários
O UFC Canadá movimenta o octógono neste sábado (17), com um card que reúne nomes conhecidos do MMA e apenas um brasileiro em ação. O evento será realizado em Edmonton, no Canadá, e terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Paramount+, serviço de streaming que exibe as lutas a partir das 18h, pelo horário de Brasília.
O card principal tem início previsto para as 21h, enquanto os confrontos preliminares abrem a programação. Entre os destaques da noite está o brasileiro Jhonata Diniz, que enfrenta o canadense Tanner Boser pela categoria dos pesos-pesados.
Onde assistir ao UFC Canadá hoje?
Os fãs de MMA poderão acompanhar todas as lutas do UFC Canadá pelo Paramount+. A plataforma transmite o evento com exclusividade no Brasil, com início da programação às 18h deste sábado.
A participação brasileira no UFC Canadá ficará por conta de Jhonata Diniz. O peso-pesado curitibano encara Tanner Boser, representante do país anfitrião, no card preliminar do evento.
O confronto representa uma oportunidade para Diniz voltar a vencer depois de sofrer uma derrota em sua apresentação anterior. Diante de um adversário que luta em casa, o brasileiro tenta recuperar o embalo e ganhar espaço na divisão dos pesos-pesados do Ultimate.
Boser, por sua vez, terá o apoio do público canadense em Edmonton. O duelo promete ser um dos pontos de atenção para os torcedores brasileiros que acompanharem a programação.
A luta principal do UFC Canadá será disputada entre Mike Malott e Joaquin Buckley, pela categoria dos meio-médios, que reúne atletas com limite de peso de 77 kg.
Malott volta a protagonizar um evento em seu país natal, desta vez diante do norte-americano Buckley. Os dois lutadores são conhecidos pelo estilo agressivo, característica que aumenta a expectativa em torno do confronto.
O retorno do UFC ao Canadá ocorre meses depois da última passagem da organização pelo país, em 18 de abril, quando o evento foi realizado em Winnipeg e também teve Malott como protagonista da luta principal.
Card principal — a partir das 21h
Confira os confrontos programados para o evento deste sábado.
- Joaquin Buckley x Mike Malott
- Erin Blanchfield x Jasmine Jasudavicius
- Kyle Nelson x Cristian Perez Gonzalez
- Marc-André Barriault x Kyle Daukaus
- Louis Jourdain x Timmy Cuamba
- Mandel Nallo x Nate Landwehr
Card preliminar — a partir das 18h
- Tanner Boser x Jhonata Diniz
- Julien Leblanc x Nick Galanti
- Javad Mahjoub x Joel Faglier
- Katlyn Cerminara x Mackenzie Stiller
- Chad Anheliger x Steven Koslow
- Melissa Croden x Chelsea Chandler
- Cody Chovancek x Su Young You