Onde vai passar a F1 hoje: veja horário e onde assistir ao GP do Catar
Corrida começa às 13h
A Fórmula 1 tem mais uma corrida neste domingo, 29 de novembro, com o Grande Prêmio do Catar. A etapa será disputada no Circuito Internacional de Lusail, com os pilotos em busca de pontos na reta final da temporada 2026. A corrida deste domingo é uma das últimas do calendário da categoria e promete movimentar os fãs do automobilismo. O GP do Catar integra a sequência final do campeonato, que se aproxima da decisão.
Onde assistir ao GP do Catar de Fórmula 1?
A corrida deste domingo terá transmissão ao vivo no SporTV 3, na televisão por assinatura. Quem preferir acompanhar pela internet poderá assistir pelo Globoplay, nos planos que incluem o canal, e pelo F1 TV, serviço oficial de streaming da categoria. O Grande Prêmio do Catar está marcado para este domingo (29), às 13h, no horário de Brasília. A prova será disputada no Circuito Internacional de Lusail.
Para quem não conseguir assistir durante a tarde, a Globo exibirá os melhores momentos da corrida na madrugada de segunda-feira (30), na programação da emissora.
Grid de largada do GP do Catar de F1 2026
George Russell larga na pole position do GP do Catar, com Kimi Antonelli na segunda posição. Gabriel Bortoleto começa a corrida em 13º, enquanto Rafael Câmara foi punido e caiu para 18º.
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|1
|George Russell
|Mercedes
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|3
|Lando Norris
|McLaren
|4
|Oscar Piastri
|McLaren
|5
|Isack Hadjar
|Red Bull
|6
|Max Verstappen
|Red Bull
|7
|Charles Leclerc
|Ferrari
|8
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|9
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|11
|Oliver Bearman
|Haas
|12
|Pierre Gasly
|Alpine
|13
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|14
|Franco Colapinto
|Alpine
|15
|Nico Hülkenberg
|Audi
|16
|Carlos Sainz
|Williams
|17
|Alexander Albon
|Williams
|18
|Rafael Câmara
|Haas
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin
|21
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|22
|Sergio Pérez
|Cadillac