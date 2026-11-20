A Fórmula 1 desembarca em Las Vegas para a última etapa da temporada nos Estados Unidos. O fim de semana marca o início da reta final do campeonato de 2026, com atividades da F1, F1 Academy e programação especial de cobertura ao longo dos dias de disputa.

Apesar de os títulos de pilotos e construtores já estarem definidos, a corrida em Las Vegas promete movimentar o grid, principalmente pela disputa pelo vice-campeonato, que segue aberta entre nomes de peso da categoria.

Horários do GP de Las Vegas de F1 2026

A programação da Fórmula 1 tem início na noite de quinta-feira, com o primeiro treino livre. A segunda sessão será realizada na madrugada de sexta, enquanto o terceiro treino e a classificação acontecem entre sexta-feira e sábado. A corrida principal está marcada para a madrugada de domingo, às 1h, com transmissão ao vivo para o Brasil.

Etapa Dia Horário de Brasília Transmissão Treino Livre 2 Sexta-feira 1h SporTV, Globoplay e F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 21h30 SporTV, Globoplay e F1TV Pro Classificação Sábado 1h SporTV, Globoplay e F1TV Pro Corrida Domingo 1h Globo, SporTV, Globoplay e F1TV Pro

Disputa pelo vice movimenta o GP de Las Vegas

Com Andrea Kimi Antonelli já campeão mundial de pilotos, a principal disputa que resta no campeonato é pela segunda colocação. O jovem da Mercedes chega à etapa norte-americana com 390 pontos, uma vantagem que o coloca fora do alcance dos adversários.

A briga pelo vice, porém, está longe de terminar. Max Verstappen ocupa a segunda posição, com 279 pontos, mas tem concorrentes próximos na classificação. George Russell aparece em terceiro, com 262, seguido por Lewis Hamilton, que soma 261.

Charles Leclerc está na quinta colocação, com 249 pontos, enquanto Lando Norris fecha o grupo dos seis primeiros, com 246. A diferença entre os pilotos deixa a disputa por posições no campeonato em aberto para as últimas provas do calendário.

Brasil terá dois pilotos no grid

O GP de Las Vegas também terá participação brasileira em dose dupla. Gabriel Bortoleto chega à corrida na 14ª posição do campeonato, com 14 pontos conquistados até o momento.

Rafa Câmara, por sua vez, busca marcar seus primeiros pontos na Fórmula 1. O brasileiro disputa sua segunda corrida na categoria e terá mais uma oportunidade de mostrar desempenho diante dos principais pilotos do grid.

A presença dos dois representantes aumenta o interesse do público brasileiro na etapa, especialmente com a temporada chegando aos últimos capítulos.