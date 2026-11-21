A Fórmula 1 desembarca em Las Vegas para a 21ª etapa da temporada 2026, que abre a última sequência de corridas do campeonato. Depois da passagem pelo Brasil, a categoria volta às pistas nos Estados Unidos para um fim de semana de velocidade no circuito de rua da Las Vegas Strip. Os fãs que quiserem acompanhar a definição do grid de largada precisam ficar atentos ao relógio: o treino classificatório está marcado para 1h da madrugada de sábado (21).

Onde assistir à classificação do GP de Las Vegas?

A transmissão do treino classificatório será feita pelo SporTV 3, com acesso também pelo Globoplay, para assinantes que tenham o canal disponível no pacote. A F1 TV Pro é outra opção para assistir à sessão ao vivo.

A classificação do GP de Las Vegas acontece na madrugada deste sábado, 21 de novembro, à 1h, no horário de Brasília. A sessão define as posições de largada dos pilotos para a corrida, que será disputada também de madrugada no Brasil.

Kimi Antonelli pode já ter garantido o título de pilotos, mas ainda há muito em jogo para Lewis Hamilton, Max Verstappen e George Russell neste domingo, quando a temporada de Fórmula 1 de 2026 chega à capital mundial das apostas para o Grande Prêmio de Las Vegas.

Como é o GP de Las Vegas

Embora os fanáticos por Fórmula 1 adorem visitar as pistas tradicionais e consagradas como Mônaco, Monza e Silverstone, algumas das adições recentes ao calendário da F1 se tornaram favoritas instantaneamente. Uma dessas novidades que vem colhendo elogios e recebendo ótimas críticas é o Grande Prêmio de Las Vegas.

O circuito de rua está localizado bem no meio da famosa Las Vegas Strip e a incrível combinação de emoções dentro e fora da pista o torna uma experiência imperdível para os fãs de corridas.

O circuito tem 6,2 km de extensão e 17 curvas. O Grande Prêmio tem 50 voltas, totalizando 309 km de distância. A pista, que fica próxima a muitos dos pontos turísticos mais famosos de Las Vegas, como o Madison Square Garden Sphere, o Caesars Palace, o Bellagio e o Paris Las Vegas, inclui um trecho reto de 1,9 km pela Las Vegas Strip.

Com altas velocidades médias e amplas oportunidades de ultrapassagem, os fãs têm sempre a garantia de emoção ininterrupta na “Capital Mundial do Entretenimento”. Lando Norris detém o recorde da volta com 1:34.876, marca que alcançou com seu McLaren na edição de 2024 da corrida, vencida por George Russell.

É a disputa pelo título mais acirrada desde 2021, e este ano está sendo travada por três pilotos que estão separados por apenas 49 pontos após o Grande Prêmio de São Paulo, no Brasil.