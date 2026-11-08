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Horário corrida F1 hoje e onde assistir GP do Brasil de 2026

Corrida acontece hoje em Interlagos

Escrito por Anny Malagolini
Horário corrida F1 hoje
Fórmula 1 - DCI
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Chegou a hora de acompanhar mais uma disputa pelo Grande Prêmio de São Paulo, a 20ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Neste domingo, 8 de novembro, os pilotos disputam o troféu no Circuito de Interlagos, em São Paulo. Veja que horas.

Assistir à corrida da F1 hoje | GP de São Paulo agora

A corrida da Fórmula 1 neste domingo começa às 14h, horário de Brasília. Lando Norris conquistou a pole position e larga na primeira posição no Grande Prêmio de São Paulo. Kimi Antonelli, da Mercedes, e Liam Lawson, da Racing Bulls, completam as três primeiras posições do grid.

A ordem de largada passou por alterações após punições aplicadas a alguns pilotos. Max Verstappen, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Ferrari, partirão das últimas posições.

A TV Globo, na TV aberta, transmite a corrida para todo o país. A emissora também disponibiliza a cobertura pelo Globoplay e pelo portal ge. Na televisão por assinatura, a transmissão fica por conta do sportv3. Outra alternativa é a F1 TV Pro, plataforma oficial de streaming da categoria.

Domingo, 8 de novembro | Corrida da F1 hoje

14h – GP de São Paulo em Interlagos

  • TV aberta: Globo
  • TV paga: sportv3
  • Online: Globoplay, ge e F1 TV Pro

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Grid de Largada da Fórmula 1

Para a largada, os pilotos seguem a ordem definida após o treino classificatório e a aplicação das penalidades. Lando Norris começa na frente, enquanto Kimi Antonelli e Liam Lawson ocupam a segunda e a terceira posições.

O Brasil terá dois representantes na corrida deste domingo: Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, da Haas. Câmara faz sua estreia na Fórmula 1 em Interlagos.

Grid de largada em Interlagos 2026 | Fórmula 1

1 – Lando Norris (McLaren)
2 – Kimi Antonelli (Mercedes)
3 – Liam Lawson (Racing Bulls)
4 – Nico Hulkenberg (Audi)
5 – Isack Hadjar (Red Bull)
6 – Oliver Bearman (Haas)
7 – George Russell (Mercedes)
8 – Fernando Alonso (Aston Martin)
9 – Alexander Albon (Williams)
10 – Oscar Piastri (McLaren)
11 – Rafael Câmara (Haas)
12 – Arvid Lindblad (Racing Bulls)
13 – Carlos Sainz (Williams)
14 – Charles Leclerc (Ferrari)
15 – Franco Colapinto (Alpine)
16 – Pierre Gasly (Alpine)
17 – Lance Stroll (Aston Martin)
18 – Valtteri Bottas (Cadillac)
19 – Gabriel Bortoleto (Audi)
20 – Lewis Hamilton (Ferrari)
21 – Max Verstappen (Red Bull)
22 – Sergio Perez (Cadillac)

Conheça o Autódromo de Interlagos da F1

Situado na cidade de São Paulo, o Autódromo José Carlos Pace, conhecido mundialmente como Interlagos, já foi palco de grandes corridas da Fórmula 1 e de momentos históricos do automobilismo brasileiro.

O circuito foi inaugurado em 1940 e entrou no calendário da Fórmula 1 em 1973, quando Emerson Fittipaldi venceu o primeiro Grande Prêmio do Brasil disputado na pista. Desde então, Interlagos se tornou um dos circuitos mais tradicionais da categoria.

A pista também ficou marcada por decisões de campeonato, ultrapassagens históricas e disputas sob chuva. Em 2024, por exemplo, Max Verstappen venceu o GP de São Paulo depois de largar na 17ª posição, em uma corrida marcada pelas condições climáticas adversas.

O recorde oficial de volta da pista pertence a Valtteri Bottas, que marcou 1min10s540 durante o GP do Brasil de 2018. Entre os maiores vencedores em Interlagos estão Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel.

PRINCIPAIS FATOS DO CIRCUITO DE INTERLAGOS

Comprimento do circuito: 4,309 quilômetros
Número de voltas: 71
Extensão da corrida: 305,879 quilômetros
Recorde de volta: 1min10s540 (Valtteri Bottas, 2018)
Último vencedor: Lando Norris (McLaren), em 2025
GP de 2026: 8 de novembro

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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