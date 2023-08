Onde assistir Jungle Fight 119 hoje em SP e card completo - 26/08

O Ginásio Pelezão, em São Paulo, será o palco do Jungle Fight 119 neste sábado, 26 de agosto, valendo cinturões em duas categorias diferentes. A luta principal traz Arcangelo Anjo contra Lucas Campos no peso-leve, enquanto Faelly Vitória enfrenta Karina Aryade no palha. A transmissão começa às 19h, horário de Brasília.

Globo vai transmitir o Jungle Fight hoje ao vivo?

O Jungle Fight 119 hoje, 26, será transmitido no Combate 2 e Sportv 3 ao vivo com narração de Clayton Carvalho e comentários de Luciano Andrade. A Globo mostra a luta principal e os melhores momentos depois do Altas Horas, a partir das 00h15, horário de Brasília, com Rhoodes Lima e Rogério Minotouro.

A luta principal da noite coloca o paulista Lucas Campos, em busca da sua primeira vitória no evento, e o amapaense Arcangelo Anjo, atual campeão meio-médio, em disputa pelo cinturão peso-leve até 70 kg.

Na luta co-principal a amapaense Faelly Picanço pode conquistar o título peso-palha até 52 kg neste sábado, enquanto a paulista Karina Caetano ultrapassou o limite na pesagem e por isso está fora.

Jungle Fight 119 - a partir das 19h

Ginásio Pelezão, em São Paulo

Onde assistir: Combate 2, Sporty 3 e Globo

Quais são as lutas do Jungle Fight 119?

Doze lutas ocorrem neste sábado, no Jungle Fight 119, em São Paulo, em diferentes categorias. As duas lutas principais do maior evento de MMA da América Latina valem títulos para os competidores.

Inicialmente Arcangelo enfrentaria Vanderlei Soul Glo pelo meio-médio, categoria em que é campeão, mas a lesão tirou Vanderlei da disputa. Arcangelo aceitou enfrentar Lucas e, consequentemente, a chance de lutar pelo cinturão da categoria.

Confira a programação completa do Jungle Fight a seguir.

CARD DO JUNGLE FIGHT 119 - a partir das 19h

Peso-leve: Arcangelo Anjo x Lucas Campos

Peso-palha: Karina Caetano x Faelly Vitória

Peso-leve: Oton Dantas x Claudio Souza

Peso-palha: Alexia Thainara x Sabrina

Peso-leve: Jaimison Cisterna x Pablo Silva

Peso-galo: Leandro Camargo x Kauê Vaz

Peso-pena: Nivanilson 'Chapolim' x Diogo Silva de Souza

Peso-meio-médio: Pablo Ferreira x César Augusto

Peso-mosca: Manoel x Vitinho Zmish

Peso-pena: Gabriel Roque x Matheus de Oliveira

Peso-médio: Alex Alves x Gabriel dos Anjos

Peso-pena: Pedro Guerreiros x Hadson Rodrigo

