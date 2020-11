Holanda x Bósnia: onde assistir ao jogo da Liga das Nações

Holanda e Bósnia se enfrentam neste domingo (15), às 14h, pela quinta rodada do grupo 1, na Liga A, pela Liga das Nações, em Amsterdam, na Johan Cruijff Arena. Ademais, saiba onde assistir aos jogos.

A equipe holandesa precisa da vitória se quiser subir na tabela e, assim, garantir a tão sonhada classificação. Entretanto, também precisa torcer por um empate no jogo entre Itália e Polônia. Enquanto isso, os bósnios lutam para não serem rebaixados.

Holanda x Bósnia: onde assistir?

A partida entre Holanda x Bósnia tem transmissão do canal TNT Brasil, na tv fechada, às 14h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir no canal oficial do Esporte Interativo no Youtube e na plataforma EI Plus.

Situação das equipes na Liga das Nações

Ambas as equipe ocupam o grupo 1, pela Liga A da competição.

A Holanda está em terceiro lugar, com cinco pontos. Assim, soma uma vitória, dois empates e uma derrota. Durante a semana, empatou em 1 a 1 com a Espanha em amistoso internacional.

Por outro lado, a Bósnia é lanterna do grupo, com apenas dois pontos, correndo risco de ser rebaixada para a liga B. Ao todo, são dois empates e duas derrotas.

Prováveis escalações entre Holanda x Bósnia

Para os anfitriões, Virgil van Dijk, Koopmeiners, De Ligt, Ihattaren e Bijlow são baixas por lesão. O goleiro Cillessen também não aparece.

Ake também está indisponível depois de machucar-se no meio da semana.

Provável Holanda: Krul; Hateboer, Veltman, De Vrij, Blind; De Jong, Wijnaldum, Van De Beek; Promes, L.De Jong, Depay

Do lado dos anfitriões, o atacante Dzeko segue fora, já que testou positivo para covid-19 e vem se recuperando.

Anel Ahmedhodzic está suspenso e Hadziahmetovic é desfalque. Mas, Pjanic e Kolasinac estarão no elenco que entra em campo neste domingo.

Provável Bósnia: Sehic; Cipetic, Hadzikadunic, Sanicanin, Kolasinac; Pjanic, Cimirot; Visca, Gojak, Krunic; Hodzic

Outros jogos deste domingo

Além do confronto entre Holanda e Bósnia, dezessete jogos também acontecem pela quinta rodada da Liga das Nações.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Macedônia do Norte x Estônia – 11h

Eslováquia x Escócia – 11h

Turquia x Rússia – 14h

Geórgia x Armênia – 14h

Bielorrússia x Lituânia – 14h

Bulgária x Finlândia – 14h

Albânia x Cazaquistão – 14h

País de Gales x Irlanda – 14h

Itália x Polônia – 16h45 – Space, EI Plus e Youtube Esporte Interativo

Hungria x Sérvia – 16h45

Eslovênia x Kosovo – 16h45

República Tcheca x Israel – 16h45

Dinamarca x Islândia – 16h45

Bélgica x Inglaterra – 16h45 – TNT, EI Plus e Youtube Esporte Interativo

Áustria x Irlanda do Norte – 16h45

Romênia x Noruega – 16h45

Moldávia x Grécia – 16h45